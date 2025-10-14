#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Әлем

Испанияда қайтыс болған ер адам 15 жыл бойы көмусіз қалған

Ескі үй, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 13:44 Сурет: pixabay
Фонтсант ауданындағы Луис Фенолл көшесіндегі үйдің тұрғындары нөсер жаңбырдан басталып тасқынға ұласқан табиғи апаттан кейін егде жастағы көршісінің 15 жыл бұрын қайтыс болып, көмусіз қалғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

El Caso мәліметінше, ер адамның пәтерін су басып қалған. Бұл ретте, көршілері көптен бері көрінбеген зейнеткерді қарттар үйінде тұрады деп ойлап, жоғалып кеткені жайлы ешкімге хабарламаған. Осылайша, су тасқынының салдарын жою үшін келген құтқарушылар бос пәтерге терезе арқылы кірген. Онда мамандар қоқыстардың арасынан адам қаңқасын тапты.

Сарапшылардың айтуынша, зейнеткер шамамен 15 жыл бұрын табиғи себептермен немесе жазатайым оқиға салдарынан қайтыс болған. Пәтер иесі тірі болса шамамен 86 жасқа келер еді деп болжануда.

Бұған дейін Техаста жеке ұшақ апатынан екі адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда 14 жыл бойы халықаралық іздеуде болған ер адам ұсталды
15:09, 08 қараша 2023
Алматыда 14 жыл бойы халықаралық іздеуде болған ер адам ұсталды
Жапонияда ер адам қайтыс болған анасының сүйегін пәтерінде 10 жыл сақтаған
18:59, 23 шілде 2025
Жапонияда ер адам қайтыс болған анасының сүйегін пәтерінде 10 жыл сақтаған
Атырау облысында ер адам бес жыл бойы өгей қызын азғырып келген
09:11, 17 мамыр 2025
Атырау облысында ер адам бес жыл бойы өгей қызын азғырып келген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: