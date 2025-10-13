Техаста жеке ұшақ апатынан екі адам қаза тапты
Fox 4 телеарнасының мәліметінше, ұшақ тұрақта тұрған бірнеше автокөліктің үстіне құлаған. Соның салдарынан көліктер өртеніп кеткен, ал кейін жалын жақын маңда тұрған тіркемелерге ауысып, алапат өртке ұласқан.
Оқиға болған аймақта көлік қозғалысы уақытша шектелді. Қазіргі таңда апаттың нақты себебі анықталған жоқ – тергеу жұмыстары жүргізілуде.
Ұшақ Mobile EHR компаниясына тиесілі болған. Бұл компания денсаулық сақтау саласына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеумен айналысады. Аталмыш Beech C90 King Air ұшағы тоғыз адамға дейін тасымалдай алады.
Апат кезінде нақты қанша адамның болғаны және жарақат алғандар жайлы толық ақпарат әлі берілген жоқ.
