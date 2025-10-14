#Қазақстан
Әлем

АҚШ-та тәулік ішінде екі әуе апаты тіркелді

Ұшақ апаты, АҚШ-тағы шағын әуе кемесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 13:55 Сурет: бейнежазба скриншоты
АҚШ-тың Массачусетс штатында ұшақ апатынан екі адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz

KYMA-DT мәліметінше, әуе кемесі Нью-Бедфорд аймақтық әуежайына қонуға тырысқан, алайда "ұшқыш әуежайға ұшу жоспарын да, борттағы адамдар санын да хабарламаған".

"Массачусетс штатындағы Дартмут қаласындағы I-195 штатаралық тас жолының бөлгіш жолағында шағын ұшақ апатқа ұшырап, жанып кетті. Кемінде екі адам қаза тапты", – делінген ақпаратта.

Штаттың көлік департаменті оқиға салдарынан тас жолдың екі бағыты да жабылғанын мәлімдеді.

Әлеуметтік желілерде қайғылы оқиға болған жерден түсірілген бейнелер таралуда.

Бұған дейін Техаста жеке ұшақ апатынан екі адам қаза тапқанын жазғанбыз.

