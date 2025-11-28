АҚШ-та 18 жыл бұрынғы мәйіттің кімге тиесілі екені генетикалық тест арқылы анықталды
Need To Know басылымының жазуынша, жартылай қаңқаға айналған адам сүйектері 2007 жылдың қараша айында табылған. Тергеу сүйектердің афроамерикалық әйелге тиесілі екенін анықтағанымен, оның нақты жасы мен жеке басы белгісіз болып қалған. Мәйіттен киім табылмаған, тек әшекей бұйымдар ғана болған. Полиция құжаттарында ол 18 жыл бойы "Джейн Доу" деген шартты атпен тіркеліп келген.
Басылым мәліметінше, 2025 жылы генетикалық зерттеу нәтижесінде сүйектердің 40 жастағы Мэри Элис Мэлониға тиесілі екені белгілі болды. Әйел 2007 жылдың көктемінен бері іздеуде. Сарапшылар ДНҚ базаларынан оның алыс туыстарының деректерін тауып, содан кейін генеалогиялық шежірені қалпына келтірген. Осы әдіс жоғалған әйелдің кім екенін анықтауға мүмкіндік берді. Алайда зерттеу барысында үлкен қиындықтар болған, себебі туыстарының ДНҚ-сы дерекқорларда өте аз болған.
Дегенмен, әйелдің өлімінің себебі әлі белгісіз. Оның қалай қаза тапқаны туралы тергеу жалғасып жатыр.
