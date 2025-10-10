АҚШ-та әскери зауытта жарылыс болып, бірнеше адам қаза тапты
ABC News-тің хабарлауынша, Хамфрис округінің шерифі Крис Дэвис әскери мақсаттағы жарылғыш заттарды өндіруге маманданған Accurate Energetic Systems кәсіпорнында жарылыс шамамен сағат 7.45-те (Астана уақыты бойынша 17.45) болған.
"Бірнеше адам жоғалып кетті. Біз олардың кейбірі қайтыс болғанын растай аламыз", - деді шериф баспасөз мәслихатында.
Оқиға орнына өрт сөндірушілер мен құтқарушылар келгенімен, зауытқа қарай беттей алмауда. Өйткені жарылыстар қайталануда. Сондықтан құтқару жұмыстары әлі басталған жоқ, деп нақтылайды Associated Press.
Accurate Energetic Systems АҚШ Қорғаныс министрлігі мен өнеркәсіптік нарық үшін әртүрлі жарылғыш қосылыстар мен арнайы өнімдер жасап шығарады.
American Press агенттігінің хабарлауынша, 19 адам хабар-ошарсыз кеткен.
🚨 BREAKING— American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025
A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6