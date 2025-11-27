#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Оқиғалар

Із-түссіз жоғалған павлодарлық 10 күннен бері табылмай жатыр

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 10:03 Фото: Zakon.kz
Павлодарлық құтқарушылар Ертіс өзені жағасында жоғалып кеткен 49 жастағы әйелді 10 күннен бері іздеуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Astana TV" жазуынша, қала тұрғыны 17 қарашада үйінен шығып, қайтып оралмаған. Полицияға жоғалып кеткені туралы әйелдің әпкесі хабарлады.

Іздеу барысында полицейлер Ертіс жағасында әйелдің күртесін тапқан. Құтқарушылар мен полиция аумақты зерделеп жүргеніне бір аптадан асқан, алайды әзірге нәтиже жоқ. Іздеу жалғасуда, оған сүңгуірлер, дрон операторлары мен еріктілер тартылды.

Павлодар облысы ТЖД жоспарлау және жедел басқару орталығы бастығының айтуынша:

  • жаяу іздеу топтары 52 км-ден астам жол жүрді;
  • суда 170 км-ден астам аумақ зерттелді;
  • сүңгуірлер сегіз сүңгуді аяқтады.

Бұған дейін жазғанымыздай, Іле өзені жағасындағы үш балықшыға оқ жаудырған қазақстандық 15 жылға темір торға тоғытылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Батыс Қазақстан облысында жоғалған 19 жастағы жігіт бес күннен бері табылмай жатыр
20:53, 11 маусым 2024
Батыс Қазақстан облысында жоғалған 19 жастағы жігіт бес күннен бері табылмай жатыр
Із-түссіз жоғалған қыз Астанадан табылды
18:17, 29 шілде 2024
Із-түссіз жоғалған қыз Астанадан табылды
Алматы облысында ерлі-зайыпты екі айға жуық уақыттан бері табылмай жатыр
15:28, 29 сәуір 2023
Алматы облысында ерлі-зайыпты екі айға жуық уақыттан бері табылмай жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: