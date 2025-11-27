Із-түссіз жоғалған павлодарлық 10 күннен бері табылмай жатыр
Фото: Zakon.kz
Павлодарлық құтқарушылар Ертіс өзені жағасында жоғалып кеткен 49 жастағы әйелді 10 күннен бері іздеуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Astana TV" жазуынша, қала тұрғыны 17 қарашада үйінен шығып, қайтып оралмаған. Полицияға жоғалып кеткені туралы әйелдің әпкесі хабарлады.
Іздеу барысында полицейлер Ертіс жағасында әйелдің күртесін тапқан. Құтқарушылар мен полиция аумақты зерделеп жүргеніне бір аптадан асқан, алайды әзірге нәтиже жоқ. Іздеу жалғасуда, оған сүңгуірлер, дрон операторлары мен еріктілер тартылды.
Павлодар облысы ТЖД жоспарлау және жедел басқару орталығы бастығының айтуынша:
- жаяу іздеу топтары 52 км-ден астам жол жүрді;
- суда 170 км-ден астам аумақ зерттелді;
- сүңгуірлер сегіз сүңгуді аяқтады.
Бұған дейін жазғанымыздай, Іле өзені жағасындағы үш балықшыға оқ жаудырған қазақстандық 15 жылға темір торға тоғытылды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript