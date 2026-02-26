#Референдум-2026
Қоғам

Қызылордада 10 жасар бала үш жылдан бері ұйқысыздықпен күресіп келеді

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 10:07 Фото: pexels
Қызылордада 10 жастағы бала үш жылдан бері ұйқысыздық дертімен күресіп жүр. Дәрігерлер тосын мінезлің себебін таба алмай аң-таң күйге енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қызылордалық Әлинұр Рахым ұйқысыздықтың зардабын тартып жүр. Анасының айтуынша, баласы түнде 1 сағаттан ұзақ ұйықтамайды. "Көз шырымын ала алмаған ол түнімен дөңбекшіп шығады", — дейді. Дәрігерлер оның бірнеше себебі болуы мүмкін деп отыр. Ал салдары неге әкеп соғуы мүмкін?

Әлинұр Рахым 10 жаста. Анасы: "3 жыл бұрын мазасыз күйде ұзақ жатып, көз шырымын алатын еді",- дейді. Сол кезде дабыл қағып, дәрігерлерге алып барған. Бірақ: "Барлық тексеру мен қан талдау қорытындысы жақсы",- депті мамандар. Әлинұрға тыныштандыратын дәрілер берген. Алғашында оның көмегі болғанымен, қазір 1 сағаттан артық ұйықтамайтын халге жеткен.

Бала ұйқысыздықтан әбден шаршаған. Көзі ісіп, дел-сал күйде жүреді екен.

"Ұйқысыздықтың түрлі себебі бар. Ол психикалық, неврологиялық және соматикалық бұзылыстардан болуы мүмкін. Осы 3 топтық тексеру баланың потологиялық жағдайын толық анықтап береді. Сонымен қатар қазіргі дерттің басталуы мен дамуы анамнезін жасау керек".Марина Вихновская, жоғары санатты балалар психиатры:

Ұйқысыздық көбіне қарттықпен қатар келетін. Ал мамандар қазір ұялы телефонды көп көру салдарынан бұл дерт балаларға да жабысқанын айтады.

Бұған дейін Астанада оқушылар тағы да қашықтан оқыту форматына ауыстырылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
