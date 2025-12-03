#Халық заңгері
Саясат

АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі ант берді

АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі ант берді: басымдықтары қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 12:54 Сурет: Instagram/usinkz
Қазақстандағы АҚШ-тың жаңа елшісі Джули Стафт ант берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы қазан айында Джули Стафт Қазақстандағы АҚШ елшісі қызметіне тағайындалғаны белгілі болды. 3 желтоқсанда АҚШ-тың Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы хабарлағандай, елшіні ант беруге мемлекеттік хатшының орынбасары Кристофер Ландау қатысқан.

"Стафттың Мемлекеттік департаменттегі және Ақ үйдегі үлгілі қызметі оны Орталық Азиядағы АҚШ саясатын ілгерілетуге және серіктестігімізді дамытуға лайықты тұлға етеді. Біз оның жетекшілігін асыға күтеміз!" – деп жазылған дипломатиялық миссияның Instagram парақшасында.

АҚШ Сенаты Джули Стафттың кандидатурасын 51 дауысқа қарсы 47 дауысбен мақұлдады. Ол Огайо штаты, Уэйн округіндегі шағын фермада өскен. Стафт – карьералық дипломат, бұрын Молдова мен Джибути миссиясында орынбасар, сондай-ақ Ресей, Эфиопия және Польшадағы миссияларда қызмет атқарған. Ол Кейс Вестерн Резерв университеті мен Дюк университетінің дипломдарын иеленеді және орыс, румын, француз және польша тілдерін біледі.

Кандидатурасын мақұлдау тыңдауларында Стафт басты басымдықтарын атап өтті:

"Егер мен мақұлдансам, негізгі міндетім – Қазақстандағы барлық америкалықтар, оның ішінде елшілік пен консулдық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету", – деді ол.

Сонымен қатар, Стафт Қазақстанмен экономикалық байланыстарды, әсіресе энергетика және стратегиялық маңызды пайдалы қазбалар саласындағы ынтымақтастықты тереңдетудің стратегиялық маңыздылығын атап өтті:

"Бүгінде біз Қазақстанмен жаңа сауда және энергетикалық ынтымақтастық дәуірінің шегінде тұрмыз. Қазақстан – уран өндірісінде әлемдік көшбасшы, ірі мұнай экспорттаушы және стратегиялық маңызды пайдалы қазбаларға бай ел", – деді Стафт.

Алдыңғы АҚШ елшісі Дэниел Розенблюм қызметінен 2024 жылғы қарашада кетті. Ол Қазақстандағы миссия басшысы ретінде қараша 2022 жылдан қызмет атқарған.

