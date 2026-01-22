#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандағы АҚШ елшісі қазақ тілін меңгеруде

Қазақстандағы АҚШ елшісі қазақ тілін меңгеруде , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 14:08 Сурет: akorda.kz
АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Джули Стаффт 2026 жылғы 21 қаңтарда ел тұрғындарына қысқа видеоүндеу жолдады. Бұл үндеудің ерекше тұсы – дипломаттың сөзін қазақ тілінде бастауы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейненің сипаттамасында қысқа жазба бар:

"Таныс болыңыздар, Джули Стаффт".

Желі қолданушылары елшінің үндеуіне ерекше ықыласпен пікір білдіріп, оған алғыс айтты және жемісті қызмет тіледі.

2025 жылы Қазақстандағы АҚШ елшісі қызметіне тағайындалмас бұрын Стаффт АҚШ Ұлттық қауіпсіздік кеңесінде атқарушы хатшы қызметін атқарған. Сондай-ақ ол Ресей, Эфиопия және Польшадағы дипломатиялық миссияларда жұмыс істеген. Ол румын, орыс, польша, француз және жапон тілдерін меңгерген.

Біз бұған дейін 2026 жылғы 9 қаңтарда сенім грамоталарын Қасым-Жомарт Тоқаевқа табыстау рәсімінен кейін Стаффт АҚШ пен Қазақстанның өте ұзаққа созылған, тығыз қарым-қатынасы бар екенін айтқанын жазған едік. Оның сөзінше, АҚШ тәуелсіз Қазақстанды мойындаған алғашқы ел болған.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
