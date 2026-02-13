#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Саясат

АҚШ елшісі Алматыдағы консульдық ғимаратының құрылысына қатысты пікір білдірді

Ту, Қазақстан, АҚШ, елшілік, Алматы, консульдық ғимараты, құрылыс, Джули М. Стаффт , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 17:33 Сурет: senate.parlam.kz
АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Джули М. Стаффт 2026 жылғы 13 ақпанда журналистермен болған кездесуде Алматыдағы АҚШ консулдығының құрылысына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Джули М. Стаффт Алматыдағы АҚШ консулдығының құрылысын үлкен жоба деп санайды.

"Бұл жоба біздің дипломатиялық қарым-қатынастарымызға деген адалдығымызды тағы да бір паш етіп, және, шын мәнінде, Алматыда АҚШ-тың дипломатиялық миссиясының аясын кеңейтеді. Себебі Астанада біз бармыз, ал Алматыда енді күшейтіледі. Келесі аптада Алматыға барғалы отырмын және жүріп жатқан құрылыс жұмыстарын бірінші рет көретін боламын. Менің ойымша, бұл құрылысты аяқтау үшін бірнеше жыл қажет болады", - деді ол.

2025 жылғы 19 мамырда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда АҚШ консулдығы ғимаратын салу үшін жер учаскесін жалға беру туралы ҚР және АҚШ үкіметтері арасындағы келісімді ратификациялау туралы Заңға қол қойды. Бұған дейін келісімге 2024 жылдың 27 қыркүйегінде Нью-Йоркте қол қойылғаны хабарланған болатын. Ауданы 70 593 шаршы метр жер учаскесі қосымша жалдау шартымен 49 жыл мерзімге жалға беріледі. Аталған кезеңдегі жалдау ақысының мөлшері 25,3 млн долларды құрайды және осы келісім күшіне енген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде бірыңғай төлеммен төленетін болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы АҚШ елшісі қазақ тілін меңгеруде
14:08, 22 қаңтар 2026
Қазақстандағы АҚШ елшісі қазақ тілін меңгеруде
АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі ант берді
12:54, 03 желтоқсан 2025
АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі ант берді
Америка елшісі АҚШ президентінің Қазақстанға келу ықтималдығы туралы айтты
15:47, 29 қыркүйек 2023
Америка елшісі АҚШ президентінің Қазақстанға келу ықтималдығы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: