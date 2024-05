АҚШ елшісі қазақстандықтарға үндеу жолдады

Құттықтаудың бірден-бір себебі, 3 мамыр - Дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні.

Үндеуде Даниэль Розенблум бұл күн 2024 жылы журналистиканың Жаһандық экологиялық дағдарысты жариялаудағы рөліне арналғанын айтады.

Сонымен қатар, ол ел бірлігі мен бір-біріне жанашырлығы, ержүрек құтқарушылары, көрші елдердің мейрімділігі кім-кімді болсын елжіретпей қоймайтынын да жеткізді.

Оның айтуынша, сөздің құдіреті әрқашан мәдени дәстүрлеріне терең енген қазақстандық дала демократиясының маңызды бөлігі болған.

"On this Press Freedom Day, I say to all journalists across Kazakhstan, thank you for your work, thank you for your courage, and thank you for using the power of the word to help our society make informed decisions." - Ambassador Rosenblum.