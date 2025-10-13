#Қазақстан
Әлем

Мысырда өткен Газа жөніндегі конференция туристерге қолайсыздық тудырды

Қонақүй, демалыс, Саяхат, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 13:06 Сурет: pixabay
Мысырға барған ресейлік туристердің демалысы Газа секторындағы гуманитарлық мәселелерге арналған халықаралық конференцияға байланысты күтпеген жағдайға ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Telegram-дағы SHOT арнасының мәліметінше, 30-дан астам ресейлік турист алдын ала төленген бес жұлдызды қызметтен қағылды, атап айтқанда, олар келісілгеннен әлдеқайда арзан жерге орналастырылған. Ал, бастапқы мекенжай белгісіз бір шара үшін броньдалып қойған болып шықты.

Туристердің айтуынша, екі адамға арналған 350 мың рубльдік турпакетке Мәскеуден Каирге ұшақпен жету, кейін Каирден Эль-Аламейнге дейін 4 сағаттық автокөлік жолы және бес жұлдызды Rixos Premium Alamein қонақүйіндегі демалыс кіруі тиіс еді. Алайда олар барған кезде бөлмелер бос емес болып шыққан — бұл туристер үшін күтпеген "сый" болды.

Туристер қонақүйде халықаралық конференция өтіп жатқанын барған кезде ғана білген. Соған байланысты оларды екі тәулікке басқа, төмен деңгейлі Ghazala қонақүйіне уақытша орналастырған. Бұл қонақүй Rixos-тан бір саты төмен саналады және ыңғайсыз жерде орналасқан.

Кейін туристерге көрсетілген қолайсыздықтар үшін тек 200 АҚШ доллары көлемінде өтемақы төленген. Сонымен қатар, туристердің көңілін аулау мақсатында ресейлік әндермен дискотека ұйымдастырылған.

Туристер бұл жағдайға реніш білдіріп, өздеріне алдын ала ешкім ескерту жасамағанын, әрі осындай жоғары деңгейлі тур үшін мұндай жағдай әділетсіз екенін айтты.

Бұған дейін мыңдаған палестиналықтардың Газа секторының солтүстігіне қарай үдере бет алғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан азаматтары Газа секторынан сәтті эвакуацияланды
21:50, 08 тамыз 2025
Қазақстан азаматтары Газа секторынан сәтті эвакуацияланды
Газа секторында гуманитарлық көмек жеткізудің тоқтауынан ашыққан балалар шетінен жан тапсыруда
11:51, 13 мамыр 2025
Газа секторында гуманитарлық көмек жеткізудің тоқтауынан ашыққан балалар шетінен жан тапсыруда
Израиль әскерилері Газа секторындағы бас ауруханаға гуманитарлық көмекті жеткізді
17:10, 15 қараша 2023
Израиль әскерилері Газа секторындағы бас ауруханаға гуманитарлық көмекті жеткізді
