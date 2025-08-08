#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Қазақстан азаматтары Газа секторынан сәтті эвакуацияланды

Эвакуация, Қазақстан, Газа секторы, Палестина, ҚР СІМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 21:50 Сурет: ҚР СІМ баспасөз қызметі
Газа секторындағы күрделі гуманитарлық жағдайдың сақталуына байланысты ҚР Сыртқы істер министрлігінің үйлестіруімен Иордания мен Израильдегі ҚР шетелдік мекемелері қақтығыс аймағынан алты отандасымызды эвакуациялауды сәтті ұйымдастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР СІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстан азаматтары шекаралық өткізу пункттері арқылы сәтті өткізіліп, Амман қаласындағы Әлия патшайым атындағы халықаралық әуежайға жеткізілді, сол жерден олар Отанға оралды.

Аталған операция Иордания билігімен тиімді өзара іс-қимылдың нәтижесінде мүмкін болды және Қазақстан азаматтарының құқықтары мен мүдделерін шетелде қорғау ҚР СІМ қызметінің негізгі басымдықтарының бірі болып табылатынын айқын көрсетеді.

Сурет: ҚР СІМ баспасөз қызметі

Қазақстанның Амман және Тель-Авив қалаларындағы елшіліктері өңірдегі жағдайды мұқият бақылауда ұстап, Газа секторы мен жалпы Палестина аумағында жүрген Қазақстан азаматтарымен тұрақты байланыста.

Министрлік Қазақстан азаматтарының қауіпсіз шығуына жедел көмек көрсеткені және тиімді ынтымақтастығы үшін Иордания мен Израиль билігіне, сондай-ақ Халықаралық Қызыл Крест комитетіне шынайы алғысын білдіреді.

Бұған дейін Дональд Трамп ХАМАС-ты келісімге шақырғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Оңтүстік Кореяда Қазақстан азаматтарына жұмыс табу бұрынғыдан оңайырақ болады
Қоғам
20:57, Бүгін
Оңтүстік Кореяда Қазақстан азаматтарына жұмыс табу бұрынғыдан оңайырақ болады
9 тамызда еліміздің басым бөлігінде күн райы бұзылып, нөсер жаңбыр жауатыны болжанады
Қоғам
17:54, Бүгін
9 тамызда еліміздің басым бөлігінде күн райы бұзылып, нөсер жаңбыр жауатыны болжанады
Смартфон арқылы жасалатын алаяқтық: Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ескерту жасады
Қоғам
16:55, Бүгін
Смартфон арқылы жасалатын алаяқтық: Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: