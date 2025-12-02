Бразилиядағы хайуанаттар бағында арыстан келушіні талап өлтірді
Global News мәліметінше, аумаққа кіру үшін жас жігіт алты метрлік қоршаудан асып өтіп, ескерту белгілеріне қарамастан ағаш арқылы ішке түскен. Соның нәтижесінде жыртқыш адамды көрген сәтте-ақ оған тап беріп, талай түскен. Оқиға келушілердің көз алдында болған.
Lions aren’t pets. Disney fantasies aren’t real. Nature is brutal and indifferent.— Xaldwin Sealand (@XaldwinSealand) November 30, 2025
Vaquerinho killed after entering lioness’s cage in João Pessoa zoo (Brazil). pic.twitter.com/vUVlu3D5bO
БАҚ деректеріне сәйкес, жігіттің психикалық ауытқуы болған. Алған жарақаттарынан ол оқиға орнында қаза тапты.
Зообақ өкілдері қаншыр тұратын орын барлық қауіпсіздік стандарттары мен техникалық нормаларға сай келетінін атап өтті. Қазір хайуанаттар бағы тергеу үшін жабық тұр.
