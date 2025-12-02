Үндістанда такси жүргізушісі көңілдесін өлтіріп, денесін өртеп жіберген
The Times of India басылымының жазуынша, 26 қарашада әйел үйіне оралмаған соң, туыстары полицияға жүгінген.
Тергеу нәтижесінде белгілі болғандай, сол күні әйел баласын мектепке апарып, артынша жігітімен кездескен. Ер адам оны туған ауылына апарамын деп уәде берген, бірақ қала сыртына шығарып, сол жерде тұншықтырып, темір құбырмен аяусыз соққыға жыққан. Кейін көлігінен бензин ағызып алып, оның денесін өртеп жіберген. 27 қарашада полиция әйелдің жартылай күйген денесін тапты.
Бастапқыда күдікті қылмысқа қатысы барын мойындамаған. Алайда ұзақ тергеу барысында ол бірнеше жыл бойы марқұммен қарым-қатынаста болғанын, ал әйел одан үйленуді талап еткенін айтқан. Ол өзінің отбасы болғандықтан, көңілдесінен осылайша "біржола құтылмақ" болғанын мойындаған.
Бұған дейін Шри-Ланкада табиғи апаттан 300-ден астам адам қаза тапқанын жазғанбыз.