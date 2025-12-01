Шри-Ланкада табиғи апаттан 300-ден астам адам қаза тапты
Тропикалық "Дитва" циклоны Шри-Ланкаға соққы беріп, 334 адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Zakon.kz.
The New Indian Express басылымының жазуынша, шамамен 400 адам із-түссіз кеткендер тізіміне енгізілген.
"Дитва" циклоны тудырған су тасқыны мен көшкін салдарынан қаза тапқандар саны күрт өсіп, 334 адамға жетті", – деп мәлімдеді Табиғи апаттардың салдарын жою агенттігі.
Қазір жаңбыр тоқтағанымен, кейбір ойпатты аумақтар әлі де су астында. Мыңдаған үй мен жолдарды су шайып кеткен, негізгі көлік және байланыс инфрақұрылымының жұмысы толықтай бұзылған.
Құтқарушылар су басқан аймақтарда жұмысты әлі де жалғастыруда.
