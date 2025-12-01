#Халық заңгері
Әлем

Шри-Ланкада табиғи апаттан 300-ден астам адам қаза тапты

01.12.2025 11:34
Тропикалық "Дитва" циклоны Шри-Ланкаға соққы беріп, 334 адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The New Indian Express басылымының жазуынша, шамамен 400 адам із-түссіз кеткендер тізіміне енгізілген.

"Дитва" циклоны тудырған су тасқыны мен көшкін салдарынан қаза тапқандар саны күрт өсіп, 334 адамға жетті", – деп мәлімдеді Табиғи апаттардың салдарын жою агенттігі.

Қазір жаңбыр тоқтағанымен, кейбір ойпатты аумақтар әлі де су астында. Мыңдаған үй мен жолдарды су шайып кеткен, негізгі көлік және байланыс инфрақұрылымының жұмысы толықтай бұзылған.

Құтқарушылар су басқан аймақтарда жұмысты әлі де жалғастыруда.

Бұған дейін жазғанымыздай, Гонконгта тұрғын үй кешені өрті кезінде қаза тапқан адамдар саны 140-тан асты.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
