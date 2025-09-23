Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
UzNews мәліметінше, топ құрамында Ташкентте және Ташкент, Ферғана, Бұхара мен Қашқадария облыстарында тұратын 12 адам болған. Олар әлеуметтік желілер арқылы бүйрек пен бауыр ауруына шалдыққан науқастарды тауып, сау адамдарды ағзасын сату үшін қомақты сыйақымен қызықтырған.
Тергеу деректеріне сүйенсек, күдіктілер шетелдегі байланыстары арқылы жеке куәліктерді қолдан жасап, донорларды науқастардың туысы ретінде көрсеткен. Ағза трансплантациясы көрші елдегі жеке клиникалардың бірінде жүргізілген.
2023 жылдан 2025 жылға дейін бұл топ 32 науқасқа бүйрек пен бауыр тіндерін ауыстыруды ұйымдастырған. Науқастардан алынған қаражаттың бір бөлігі клиникалар мен донорларға төлем ретінде жұмсалса, қалғанын топ мүшелері өзара бөліскен.
Сонымен қатар, отадан кейін жағдайы жақсармаған науқастарға топ мүшелері күшті ауырсынуды басатын дәрілерді нарықтық бағадан әлдеқайда қымбатқа сатқан, делінген ақпаратта.
Тергеу аяқталып, іс сотқа жолданды.
