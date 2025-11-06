#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Оқиғалар

Қарағандыда есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Қарағандыда есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 09:14 Сурет: ҚР ІІМ
Қарағанды облысында полиция есірткі өндіріп, сатумен айналысқан қылмыстық топтың заңсыз әрекетін әшкереледі.

5 қарашада полиция департаменті мен облыстық прокуратура қызметкерлері Қарағанды қаласы, Сортировка кентінде арнайы операция өткізді. Операция барысында 28 бен 30 жас аралығындағы екі тұрғын синтетикалық есірткі — Альфа-PVP өндіруге арналған жасырын зертхана ұйымдастырды деген күдікпен ұсталды.

Тінту кезінде тәртіп сақшылары:

  • 1 тоннадан астам прекурсор зат,
  • 52 келіден астам дайын есірткі,
  • өндіріс құрал-жабдықтары (электронды таразылар, араластырғыштар, кептіргіштер, вакуумдағыштар, контейнерлер және тағы басқа) тәркіледі.

Осы операцияның нәтижесінде шамамен 173 мың доза синтетикалық есірткі нарыққа түсуінің жолы кесілді, жаңа "курьерлер" мен жасырын таратушылардың қылмыстық іске тартылуына жол берілмеді.

Алдын ала тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдіктілер үйді зертхана ашу үшін жалдап, психотроптық заттарды куратордың нұсқауымен дайындаған, ал еңбекақылары криптовалюта түрінде төленген. Екі күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағандыда есірткі сатумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
17:50, 04 наурыз 2025
Қарағандыда есірткі сатумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
12:30, 23 қыркүйек 2025
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
Жамбыл облысында ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды
13:16, 01 желтоқсан 2022
Жамбыл облысында ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: