Әлем

Мелания Трамп Зеленскийдің әйелімен жеке кездесуден бас тартты

Мелания Трамп Зеленскийдің әйелімен жеке кездесуден бас тартты

24.09.2025 10:24
АҚШ-тың бірінші ханымы Мелания Трамп, Украинаның бірінші ханымы Елена Зеленскаяның өтініштеріне қарамастан, Нью-Йоркте екіжақты кездесу өткізуден бас тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы New York Post газеті Мелания Трамптың аға кеңесшісі Марк Бекманға сілтеме жасап жазды. Белгілі болғандай, Елена Зеленская БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясында Нью-Йоркте Мелания Трамппен жеке кездесуге өтініш білдірген.

"Зеленская ханым бірнеше рет Меланиядан кездесуді сұрады, бірақ екіжақты кездесу болмайды. Ресми түрде ештеңе жоспарланбаған, – деді Бекман. – Біздің бірінші ханым өте сыпайы адам болғандықтан, амандасады. Бірақ толыққанды әңгіме болмайды, кездесу жоспарланбаған".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Украина Президентімен кездесу өткізгенін жазған болатынбыз

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
22:43, 18 тамыз 2025
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
"Төсегін өз қолымен салудан қорқады": Қорғаныс министрлігі жастардың әскерден неге қашатындығын айтып берді
15:43, 05 маусым 2025
"Төсегін өз қолымен салудан қорқады": Қорғаныс министрлігі жастардың әскерден неге қашатындығын айтып берді
Түркияда өтіп жатқан Ресей мен Украина келіссөздері аяқталды
18:55, 16 мамыр 2025
Түркияда өтіп жатқан Ресей мен Украина келіссөздері аяқталды
