#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Әлем

Түрікменстанда жалақы мен жәрдемақылардың өсуін тоқтату ұсынылды

Түркімен халқының ұлттық лидері Гурбангулы Бердімұхамедов жақында Халк Маслахатының отырысын өткізді. Ерекше назар аудартқан жайт – құрметті қария Язмырат Атамырадовтың сөз сөйлеуі болды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 11:12 Сурет: pexels
Түрікмен халқының ұлттық лидері Гурбангулы Бердімұхамедов жақында Халк Маслахатының отырысын өткізді. Ерекше назар аудартқан жайт – құрметті қария Язмырат Атамырадовтың сөз сөйлеуі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Түрікменстанда үлкен жетістіктерге қол жеткізіліп, халықтың өмір сүру деңгейі тұрақты түрде артып келеді.

"Көптеген жылдар бойы жалақы, зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақылар, студенттер мен тыңдаушылардың стипендиялары жүйелі түрде өсіп келеді. Мұндай жеңілдіктерді халыққа жасап отырған ел дүниежүзінде жоқ, бүгінде әр отбасы қажетті нәрсенің бәрін алып отыр", – деді қария.

Сондықтан, ТДХ сайтында атап өтілгендей, Атамырадов жалақы, зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы, стипендиялардың көлемін өсіруді тоқтатуды ұсынып, бұл бастаманы қолдауды Аркадагқа шын жүректен өтінген.

Айта кетейік, 2025 жылғы сәуірде Гурбангулы Бердімұхамедов Қазақстанда құрастырылған автокөлікті бір шартпен сатып алуға дайын екенін мәлімдеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сатып алу қағидалары бекітілді
13:24, 25 қыркүйек 2025
Энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сатып алу қағидалары бекітілді
Ресеймен арадағы шекарада ұшу аппараттары партиясының анықталуы: Қазақстан мәлімдеме жасады
17:51, 24 қыркүйек 2025
Ресеймен арадағы шекарада ұшу аппараттары партиясының анықталуы: Қазақстан мәлімдеме жасады
"Ауқымды жаһандық диалогқа алғашқы қадам": Токаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясындағы сөзінің мәні – сарапшы пікірі
16:56, 24 қыркүйек 2025
"Ауқымды жаһандық диалогқа алғашқы қадам": Токаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясындағы сөзінің мәні – сарапшы пікірі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: