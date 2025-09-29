#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Әлем

Аргентина халқы үш бойжеткенді азаптап өлтірген қаскөйлерді жазалауды талап етіп митингке шықты

Аргентина халқы үш бойжеткенді азаптап өлтірген қаскөйлерді жазалауды талап етіп митингке шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 09:26 Сурет: X/@sweeter_gxs
Буэнос-Айресте бірнеше мың аргентиналық шеруге шықты. Олар үш қызды аяусыз өлтірген қаскөйлерді жазалауды талап етуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

NDTV мәліметтеріне сүйенсек, шеру Президент сарайында басталып, Конгресс ғимаратында аяқталды. Қатысушылар арасында қоғамдық қозғалыстардың өкілдері мен қарапайым қала тұрғындары, негізінен әйелдер болды. Олар марқұмдардың фотосуреттерін – 20 жастағы Морена Верди мен Бренда дель Кастильоның, сондай-ақ 15 жастағы Лара Гутиеррес – алып жүрді. Ұрандар жазылған плакаттар әділеттілікке шақырды және әйелдердің өмір сүру құқығын еске салды. Акция елеулі оқиғаларсыз өтті.

Басылымның жазуынша, Аргентина полициясы жас қыздардың өліміне тергеу жүргізуде, бұл ретте оларға жасалған зорлық-зомбылық пен кісі өлтіру TikTok-та тікелей эфирде көрсетілген. Олар 19 қыркүйекте із-түссіз жоғалып кетіп, бес күннен кейін денелері Буэнос-Айрестің маңында Флоренсио Варелада табылды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, құрбандар қайтыс болғанға дейін қорлық көрген.

Тергеу деректері бойынша, кісі өлтіру есірткі сатушылармен байланысты. Қылмыстың болжамды тапсырыс берушісі – Перу азаматы Тони Вальверде Викториано іздеуде. Буэнос-Айрес провинциясының қауіпсіздік министрі Хавьер Алонсо азаптау мен өлім кезі әлеуметтік желідегі жабық топта көрсетілгенін хабарлады. Тергеушілер қылмыстың себебі кек алу болды деп болжайды.

Бұған дейін Үндістанда сайлау алды митингі кезінде 39 адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ҚМА отбасылық блогер Жанәбілов пен Төлегенованың ісіне қатысты пікір білдірді
17:18, 24 қыркүйек 2025
ҚМА отбасылық блогер Жанәбілов пен Төлегенованың ісіне қатысты пікір білдірді
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
12:30, 23 қыркүйек 2025
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
Жолдасын жабайы аңмен шатастырып алған: Ресейде аңшы адамды атып өлтірді
10:30, 15 қыркүйек 2025
Жолдасын жабайы аңмен шатастырып алған: Ресейде аңшы адамды атып өлтірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: