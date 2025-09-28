"Сахнаға лап қойып, бірін-бірі таптаған". Үндістанда сайлау алды митингі кезінде 39 адам қаза тапты
Штаттың бас министрі М.К. Сталиннің мәліметінше, қаза тапқандар арасында 17 әйел, 13 ер адам және жеті бал бар. Тағы 51 адамның жағдайы ауыр. Зардап шеккендерге көмек көрсету үшін көршілес округтерен ондаған дәрігерлер тартылды, деп хабарлайды CNN 2025 жылы 28 қыркүйекте.
Сайлау алды науқан насихаты жүк көлігінің үстінде актер мыңдаған жақтастары алдында сөз сөйлеген. Жергілік БАҚ жариялаған видеодан Виджайдың топ адамға қарай судың бөтелкесін лақтырып, полицияны көмекке шақырғанын көруге болады.
Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди аталған жайтқа байланысты көңіл білдіріп, бұл оқиғаны зор өкінішпен қабылдағанын айтты.
Штат билігі зардап шеккендердің отбасыларына өтемақы төлеуге уәде берді және қайғылы оқиғаны тергеу үшін комиссия тағайындалды.
Виджайдың митингілері бұрын да қауіпсіздік мәселесін тудырған: өткен жылы оның Tamilaga Vettri Kazhagam партиясының жиналысынан кейін алты адам қаза тапқан болатын.
Бұған дейін Иранға қарсы БҰҰ санкциялары 10 жылдан кейін қайта өз күшіне енгенін жазғанбыз.