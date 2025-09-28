Иранға қарсы БҰҰ санкциялары 10 жылдан кейін қайта өз күшіне енді
Жексенбіде Иранға қатысты БҰҰ санкциялары Snapback тетігі бойынша қайта іске қосылды. Бұл термин Біріккен Ұлттар Ұйымының Иранға қарсы санкцияларын елдің даулы ядролық бағдарламасын шектеу және бақылау туралы маңызды келісім аясында тоқтатылып, бірақ 10 жылдан кейін қайта енгізуде қолданылады.
Бұл 2006 жылдан 2010 жылға дейінгі шектеулерге, соның ішінде қару-жарақ эмбаргосына, баллистикалық зымырандарға арналған технологияға салынған тыйым мен мұнай мен қаржы саласындағы санкцияларға қайта оралуды білдіреді, деп жазады CNN.
Франция, Германия және Ұлыбритания бұл қадамға Тегеранның бірлескен кешенді іс-қимыл жоспары бойынша міндеттемелерін орындамауына байланысты барғанын айтады.
Еуропалық дипломаттардың айтуынша, Иран келісімнің "барлық шарттарын" бұзып, дипломатиялық шешімге дайын екендігін дәлелдей алмады.
Тегеран қатаң жауап қатты: Иран Парижден, Берлиннен және Лондоннан өз елшілерін кері қайтарып алды. Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи Еуропаның әрекеттерін "процедураны өрескел бұзу" деп атады. Президент Масуд Пезешкиан елдің ядролық қаруды таратпау туралы келісімнен шықпайтынын мәлімдеді, бірақ шектеулер Тегеранды қолға алған өз бағдарламасынан бас тартуға мәжбүр ете алмайтынын атап өтті.
Сарапшылар АҚШ-тың қолданыстағы санкцияларын ескере отырып, жаңа шаралардың экономикалық әсері шектеулі болатынын атап өтті. Алайда, саяси тұрғыдан алғанда, Еуропа Вашингтонның позициясын қолдады.
Жағдай Израиль мен АҚШ-тың маусым айындағы Фордо мен Исфахандағы нысандарға берген соққылар әсерінен күрделене түсуде. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты жағдай әлі айқын емес, ал халықаралық инспекторлар жаздан бастап негізгі нысандарды тексеруге қол жеткізе алмауда.
Бұған дейін Иран президенті АҚШ-тың санкцияларды кейінге қалдыру шарттарын қолайсыз деп атаған.