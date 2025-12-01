#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
513.45
596.99
6.59
Оқиғалар

Семейде дәретхана қағазы атауынан шу шықты

Дәретхана қағазы, Семей, атау, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 22:58 Сурет: видеодан алынды
Абай облысының тұрғындары "Семей" деп аталатын дәретхана қағазын өндірушілерге наразы. Жергілікті белсенділер Алаштың астанасын қорлап, дәретхана қағазын қасиетті қаламен атағандарды жазалауды талап етуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Семей" деп аталған орам Петропавл қаласынан шығарылған. Әзірге, дәретхана қағазының сауда нүктелеріне қанша данасы таралып кеткені білгісіз. Алайда сатушылар жаңа жарнамаланған тауардың сатылымы да күрт артқанын айтады. Дегенмен бұны көрген тұтынушылар жағасын ұстаған. Қазір белсенділер "шаһарымызды бұлай мазақ қылуға жол бермейміз" деп отыр, деп хабарлайды КТК телеарнасы.

"Семей" деп аталатын дәретхана қағазы жарнамаланып жатыр. Бұл дұрыс емес. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаев дүниеге келген қасиетті жердің атына кір келтіруге болмайды. Жергілікті билік қатаң бақылауға алу керек. Қағаз өндіріп отырған кәсіпорын басшылығымен дереу байланыс орнатып, өндірісін тоқтатуды сұраймын".  Семейлік Болат Жүнісбаев

Жергілікті билік тұрғындар тарапынан шағым көбейгенін мойындап, кәсіпорынға шаһардың атын жазуды тоқтату туралы хат жолдағанын айтты.

"Семей тұрғындарынан "Семей" атауымен аталған дәретхана қағазына байланысты шағымдар түсіп жатыр. Дәретхана атауы қаламыздың атымен аталған және этика нормасын бұзылған. Осыған байланысты дәретхана қағазын шығаратын компанияға шағым хат жібердік".Талшын Қалиасқарова, Семей қаласы әкімдігінің ресми өкілі

Бүгінде Семей атауымен дәретхана қағазын шығару тоқтатылды. "Радуга" ЖШС-і, "Семей" атауын "Семейная" деп өзгертуде. Ал сауда нүктелерінен ескі қағаз алынып жатыр.

Бұған дейін Алматыда көбіне жабық тұратын көше дәретханаларына қатысты жанжал сотқа дейін жеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда дәретхана қағазы айтарлықтай қымбаттады
10:39, 15 ақпан 2023
Қазақстанда дәретхана қағазы айтарлықтай қымбаттады
Аргентина халқы үш бойжеткенді азаптап өлтірген қаскөйлерді жазалауды талап етіп митингке шықты
09:26, 29 қыркүйек 2025
Аргентина халқы үш бойжеткенді азаптап өлтірген қаскөйлерді жазалауды талап етіп митингке шықты
Алматы облысының құтқарушылары дәретхана шұңқырынан екі баланы алып шықты
13:17, 29 шілде 2023
Алматы облысының құтқарушылары дәретхана шұңқырынан екі баланы алып шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: