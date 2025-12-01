Семейде дәретхана қағазы атауынан шу шықты
"Семей" деп аталған орам Петропавл қаласынан шығарылған. Әзірге, дәретхана қағазының сауда нүктелеріне қанша данасы таралып кеткені білгісіз. Алайда сатушылар жаңа жарнамаланған тауардың сатылымы да күрт артқанын айтады. Дегенмен бұны көрген тұтынушылар жағасын ұстаған. Қазір белсенділер "шаһарымызды бұлай мазақ қылуға жол бермейміз" деп отыр, деп хабарлайды КТК телеарнасы.
"Семей" деп аталатын дәретхана қағазы жарнамаланып жатыр. Бұл дұрыс емес. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаев дүниеге келген қасиетті жердің атына кір келтіруге болмайды. Жергілікті билік қатаң бақылауға алу керек. Қағаз өндіріп отырған кәсіпорын басшылығымен дереу байланыс орнатып, өндірісін тоқтатуды сұраймын". Семейлік Болат Жүнісбаев
Жергілікті билік тұрғындар тарапынан шағым көбейгенін мойындап, кәсіпорынға шаһардың атын жазуды тоқтату туралы хат жолдағанын айтты.
"Семей тұрғындарынан "Семей" атауымен аталған дәретхана қағазына байланысты шағымдар түсіп жатыр. Дәретхана атауы қаламыздың атымен аталған және этика нормасын бұзылған. Осыған байланысты дәретхана қағазын шығаратын компанияға шағым хат жібердік".Талшын Қалиасқарова, Семей қаласы әкімдігінің ресми өкілі
Бүгінде Семей атауымен дәретхана қағазын шығару тоқтатылды. "Радуга" ЖШС-і, "Семей" атауын "Семейная" деп өзгертуде. Ал сауда нүктелерінен ескі қағаз алынып жатыр.
Бұған дейін Алматыда көбіне жабық тұратын көше дәретханаларына қатысты жанжал сотқа дейін жеткенін жазғанбыз.