Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
Livescience басылымының жазуынша, 1400 жылдық монеталарда Византия императоры Юстиннен бастап, император Ираклийдің билік кезеңіне дейінгі әртүрлі императорлар бейнеленген.
Көмбе құрамына таза алтыннан жасалған 97 монета мен ондаған зергерлік әшекейлер кіреді. Олардың қатарында інжу, жартылай қымбат тастар және шынымен безендірілген сырғалар бар. Кейбір монеталардың бетінде мата қалдықтары сақталған, бұл қазынаның бір кездері матамен оралғанын көрсетеді.
Археологиялық топ бұл қазынаны ежелгі Гиппос қаласын (Сусита деп те аталады) зерттеу кезінде тапқан. Қала Голан төбелерінің баурайында орналасқан. Қазына іздеуші Эди Липсман үлкен тас пен екі көне қабырғаның жанынан өтіп бара жатып кездейсоқ тауып алған.
Сурет: Майкл Айзенберг
Көмбенің не себепті көмілгені белгісіз болғанымен, тарихи деректерге сәйкес, VII ғасырда Гиппос тыныш мекен болмаған.
614 жылы Сасанидтер империясының әскері (құрамына қазіргі Иран мен Таяу Шығыс пен Орта Азияның бір бөлігі кірген) Византиялық Палестинаға басып кірген. Сол кездегі мәлімдемеге сәйкес, шапқыншылық кезінде Гиппос қаласы мен басқа елді мекендердің тұрғындары өз қазыналарын жасырған.
