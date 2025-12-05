#Халық заңгері
Ғылым және технология

Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылды

Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 13:07 Сурет: pixabay
Түркияның Эгей теңізі жағалауындағы ежелгі грек қаласында археологтар шамамен 2400 жыл бұрын жерге көмілген парсы алтын монеталарымен толтырылған шағын саз құмыраны тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Earth.com мәліметінше, ғалымдар қиранды орнынан алтын монеталарға толы саз құмыраны тауып алған.

Бұл жасырын қазына жалдамалы әскерге төленетін патшалық жалақыға ұқсайды. Алайда мамандардың пайымынша, оның жер астында қалуының басты себебі – иесінің бір себеппен үйіне қайта оралмауы мүмкін.

Құмыра Нотион қаласынан табылған. Бұл – кезінде парсы және афин билігінің арасындағы шекаралық аймақ болған жағалаудағы көне қала.

Зерттеу жетекшісі, Мичиган университетінің ежелгі Жерорта теңізі өнері мен археологиясы профессоры Кристофер Раттенің тобы Нотион орталығына жақын орналасқан ішкі ауласы бар үйді қазған. Кейін белгілі болғандай, бұл үй V ғасырдан бұрынғы классикалық дәуірге тән ертеректегі құрылыстың үстіне салынған.

Бұған дейін Жапонияда әлемдегі ең көне жәдігерлердің бірі табылғанын жазғанбыз.

