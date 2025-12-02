Неолит дәуірінің қолөнері мен жоралғыларының айғағы: Түркияда сирек кездесетін артефакт табылды
Arkeonews басылымының жазуынша, айна шамамен б.з.д. 6500 жылдарға жатады. Сол кезеңде жанартаулық әйнектен мұндай бұйымдар жасау өте сирек кездесетін әрі жоғары шеберлікті қажет ететін күрделі қолөнер болған. Анкара университетінің профессоры, қазба жұмыстарын жетекшісі Аднан Байсалдың айтуынша, мұндай айналар мен жанартау шынысынан жасалған басқа да бұйымдардың практикалық та, ритуалдық та маңызы болған.
"Мұндай айналар ерекше шеберлікті талап етеді. Өндіріс процесі өте күрделі: обсидианды дәл өңдеп, абразив материалдармен мұқият жылтырату қажет. Бұл жай ғана қолөнер емес, бұл – арнайы технология", – деді Байсал.
Сарапшылардың айтуынша, бұл олжалар сол дәуірдегі елді мекендердің қалай жоспарланғаны, әртүрлі аймақтардың мәдени элементтері бір-біріне қалай әсер еткені жөнінде сыр шертеді.
Табылған обсидиан айна – неолит халқының шеберлігі мен шығармашылығының айқын дәлелі. Ол олардың мәдениетін тура да, ауыспалы мағынада да бейнелеп тұр.
