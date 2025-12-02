#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Археологтар Жетісу облысынан кезекті петроглифтер кешенін тапты

Археологтар Жетісу облысынан кезекті петроглифтер кешенін тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 11:56 Сурет: pixabay
Жетісу облысындағы Алтынемел тауында петроглифтер кешені табылды. Тасқа қашалған көне суреттер ұлттық парктің ерекше қорғау аймағына жақын жерде орналасқан. "Сол себепті жақсы сақталған", дейді ғалымдар. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Петроглифтер Алтынемел асуының Шолақ шатқалындағы жартастарға салынған. Сондықтан оған жету оңай емес. Ұлттық парктің туристік орталығынан бір сағаттан аса жол жүріп, тауға көтерілгенде ғана көне дәуірдің суреттерін көруге болады, дейді "24.kz" телеарнасының тілшісі.

Қоғамдық бірлестік өкілдері бұл кешенді кездейсоқ тапқан. Себебі суреттер күн түскенде көзге анық көрінеді. Мамандар бұл жердегі көне тұрақтар мен қорымдарға қарап, төрт мың жыл бойы құтты қоныс болған деген қорытынды шығарып отыр.

"Адамдар қола дәуірінен күні бүгінге дейін осы жерді мекендеп, шаруашылықпен айналысты деуге болады. Салынған суреттерде ерте кездегі кісілердің наным-сенімі байқалады. Мысалы, әйел адамның дүниеге сәби әкеліп жатқан сәтінде оны қорғау рәсімдері көрініс тапқан. Ал ешкі мен лақтың суреті Ұмай анаға арналған. Тибет монахтарының жазуы да табылып отыр". Ольга Гумирова, қоғамдық бірлестік жетекшісі

Жетісу облысында көне петроглифтер көптеп кездеседі. Кейінгі жылдардың өзінде Талдықорған қаласы, Қаратал, Ақсу, Сарқан, Ескелді аудандарының аумағында тасқа қашалған суреттер шоғыры табылды.

Бұған дейін Қазақстанда Орталық Азиядағы ең ірі мақта өңдеу кешені құрылатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде үлескерлер 5 жылдан бері уәде етілген баспаналарына қол жеткізе алмай жүр
11:38, Бүгін
Ақтөбеде үлескерлер 5 жылдан бері уәде етілген баспаналарына қол жеткізе алмай жүр
Қазақстанда газ есептегіш көрсеткіштерін беру үшін ЖИ қолданылатын болады
10:52, Бүгін
Қазақстанда газ есептегіш көрсеткіштерін беру үшін ЖИ қолданылатын болады
Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген монеталарды шығаруда
10:41, Бүгін
Ұлттық банк Мысыр құдайлары бейнеленген монеталарды шығаруда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: