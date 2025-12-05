9 айда Алматыға 1,8 млн турист келді
Туристер легінің артуы инфрақұрылымды дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту және Алматының халықаралық танымалдығын кеңейту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың тиімділігін көрсетеді.
2025 жылдың үш тоқсанында мегаполиске 1 869 375 адам келген, бұл 2024 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8,1%-ға артық (1 729 601 адам). Солардың ішінде 563 мыңы шетелдік туристер болып, 11%-ға өсті, ал 1,3 млн ішкі саяхатшылар, олардың саны 6,9%-ға артқан.
Негізгі елдерден келген шетелдік қонақтар санының өсуі байқалады. 2025 жылдың тоғыз айында Алматыға Ресейден 124,2 мың адам келген, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,7%-ға көп. Қытайдан келген қонақтар саны 102,1 мың адамға жетіп, бірден 39,2%-ға өсті. Үндістаннан келгендер легі 85,6 мың адамға жетіп, 3,5% өсім көрсетті.
Сондай-ақ, шетелдік туристер саны бойынша көш бастап тұрған елдер қатарында Түркия (28 670 адам, өсім 9,1%), Корея Республикасы (18 535 адам, өсім 17,5%), Германия (12 549 адам, өсім 15,6%), Қырғызстан (12 356 адам, өсім 18,9%), Өзбекстан (12 259 адам, өсім 8,9%), Ұлыбритания (10 143 адам, өсім 7,1%), Италия (7 637 адам, өсім 28,5%), Сауд Арабиясы (6 750 адам, өсім 5,2%), Малайзия (5 773 адам, өсім 16,9%) және Франция (4 688 адам, өсім 25,4%) бар.
Халықаралық туристер санының өсуіне туристік инфрақұрылымды дамыту мен қонақтарға арналған заманауи цифрлық әрі сервистік шешімдерді енгізудің нәтижесінде қол жеткен. Алматы келушілер географиясын кеңейтіп, саяхатшылар үшін қолайлы жағдай жасап, демалыс пен іскерлік туризмнің тартымды бағыты ретінде позициясын нығайтып отыр.
Халықаралық деңгейде танылу жүргізіліп жатқан жұмыстың тиімділігін растайды. Алматы 2025 жылы баруға ұсынылған бағыттар тізіміне CNN арнасы тарапынан енгізілді, ал британдық The Telegraph басылымы Алматыны "Орталық Азияның інжу-маржаны" деп атады. Booking.com талдамалы дерегінше, Алматы Орталық Азиядағы туристік бағыттар арасында ең жылдам дамып келе жатқан ондыққа кіреді.