Алматы елдегі жетекші инвестициялық орталық ретінде орнын күшейтуде
Алматы – Қазақстанның ірі инвестициялық орталықтарының бірі ретінде мәртебесін нығайтып келеді. Биыл қаңтар-қыркүйек айларының қорытындысы бойынша қаланың негізгі капиталына 1,5 трлн теңге инвестиция тартылды, оның 1,1 трлн теңгесі жеке секторға тиесілі.
Қалада жалпы құны 3,6 трлн теңгеден асатын 189 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Бұл бастамалар 33 мың жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беріп, экономикалық дамуға айтарлықтай серпін береді.
Шағын және орта бизнес қала экономикасының негізгі тірегі болып отыр – олар барлық жұмыс орындарының жартысын қамтамасыз етеді. 2025 жылы кәсіпкерлікті қолдауға 50 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді, бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіш.
Сонымен қатар, Алматы туристер үшін де тартымдылығын сақтап келеді. Биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында мегаполиске 1 миллионнан астам турист келді. Туризм қаланың экономикалық құрылымында маңызды бағытқа айналып, бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер ашуда.
