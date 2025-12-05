#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Қоғам

Алаяқтар домофон қызметі атынан телефон шалып, жеке деректерді ұрлауда

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 12:59 Фото: pixabay
2025 жылғы 5 желтоқсанда полиция Қазақстан азаматтарын телефон арқылы жасалатын жаңа алаяқтық схемасы жөнінде ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облысы полиция департаментінің мәліметінше, адамдарға домофон қызметін көрсететін компаниялардың қызметкерлері атынан қоңырау шалатын болған.

"Алаяқтар "қосымша кілт жасау" немесе "кілтсіз кіру функциясын қосу" қызметін ұсынады деп сендіреді. Олар әр пәтерге жеке алты таңбалы код жіберілетінін, оны пайдаланып подъезд есігін кілтсіз ашуға болатынын мәлімдейді. Алаяқтар бұл қызметтің жаңа әрі ресми екенін айтады. Шын мәнінде мұндай сервис жоқ. Келісім алған соң, алаяқтар азаматтардың жеке мәліметтерін жинайды", – делінген полиция хабарламасында.

Полиция тұрғындарға мұндай қоңырауларға ешқашан сенбеуге, абай болуға кеңес береді. Шынайы домофон компаниялары ресми келісімшартсыз код арқылы кіруді қоспайды, телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды және қызметтерін суық қоңыраулар арқылы ұсынбайды.

"Күдікті қоңыраулар келген жағдайда сөйлесуді дереу тоқтатып, полицияға 102 нөмірі арқылы немесе жақын жердегі учаскелік бөлімге хабарлау ұсынылады", – дейді полиция.

Айта кетейік, 4 желтоқсанда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстан азаматтарына "Жарық жол" бағдарламасы туралы интернетте тараған ақпаратқа сенбеуге кеңес берген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жеке клиникада МӘМС бойынша медициналық қызметтерді қалай алуға болады
14:55, Бүгін
Жеке клиникада МӘМС бойынша медициналық қызметтерді қалай алуға болады
Алаяқтар БЖЗҚ атынан бас есепшілерге хабарласа бастаған
18:19, 09 тамыз 2023
Алаяқтар БЖЗҚ атынан бас есепшілерге хабарласа бастаған
Алаяқтар жаңа әдіс тапты: қазақстандықтарға ҚМА атынан қоңырау шалып жүр
14:26, 17 қазан 2025
Алаяқтар жаңа әдіс тапты: қазақстандықтарға ҚМА атынан қоңырау шалып жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: