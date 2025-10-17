#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Алаяқтар жаңа әдіс тапты: қазақстандықтарға ҚМА атынан қоңырау шалып жүр

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 14:26 Фото: pixabay
Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) 17 қазан күні өз атынан жасалып жатқан телефон және онлайн алаяқтық фактілері туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, алаяқтар өздерін "ҚМА қызметкері" немесе "тексеру жөніндегі заңгер" ретінде таныстырып, азаматтарға хабарласады. Сонымен қатар олар ұйымдарға "сіздің компанияңызға тексеру жүргізілуде" деген мазмұнда жалған хаттар жіберіп, "көмек көрсетуді" сұрайды.

ҚМА қазақстандықтарды мұндай хабарламаларға сенбеуге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жеке мәліметтерді бөтен адамдарға бермеуге шақырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Агенттік мұндай хаттар жібермейді және телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды. Біз шот нөмірлерін, SMS-кодтар мен құжаттарға қатысты құпия ақпаратты талап етпейміз.

ҚМА бұл ақпаратты барлық қызметкерлер, достар мен туыстар арасында таратуға шақырды. Бұған дейін, 16 қазанда Бас прокуратура да қазақстандықтарға бағытталған жаңа кибершабуылдар мен онлайн-алаяқтық қауіптері туралы ескерту жасаған болатын., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 14:26

Сурет: ҚР ҚМА баспасөз қызметі

Алаяқтық схема қалай жүзеге асады:

  • Алаяқтар ҚМА мен ҰҚК атынан жалған хаттар таратып, "қызметкерге мінездеме" немесе басқа ақпарат беруді сұрайды.
  • Сонымен қатар, WhatsApp арқылы сол ұйымның басшысы мен есепшісінің атынан жазып, олардың нақты фотосуреттері мен есімдерін пайдаланады. Бұл сенім тудырып, адастыруға себеп болады. Хабарламалар кейде мемлекеттік тілде жазылады.
  • Кейін "заңгер" ретінде біреу хабарласып, "құпия ақпарат" екенін айтып, бұл туралы туыстарыңызға, балаларыңызға, тіпті құқық қорғау органдарына айтуға тыйым салады.
  • Қысым көрсету тәсілі қолданылады: бір мезетте қоңыраулар мен хабарламалар келіп, жеделдік пен қауіп сезімін тудырады, адам ойланып үлгермей әрекет етуге мәжбүр болады.
  • Жәбірленушіге банкке дереу бару және көрсетілген нұсқауларды орындау қажет делінеді. Салдарынан азаматтар өз жинақтарын шешіп, алаяқтарға жіберіп қояды.

Мұндай қоңыраулар көбіне психологиялық қысымға оңай түсіп, алдануға бейім келетін зейнет жасындағы адамдарға бағытталатынын ескеру қажет.

Егер сіз алаяқтардың нысанасына айналсаңыз:

  • Сабыр сақтап, әңгімені бірден үзіңіз.
  • Сілтемелерге өтпеңіз, тіркемелерді ашпаңыз.
  • Ешкімге ақша аудармаңыз.
  • Жұмыс орныңыздағы бухгалтерия немесе заң бөлімімен байланысып, расында осындай хат келген-келмегенін нақтылаңыз.
  • Алаяқтар сіздің ақпаратты тексермейтініңізге сенеді.
  • Әріптестеріңіз бен басшылықты қызметкерлер туралы деректердің таралу қаупі жөнінде ескертіңіз.
  • Хабарласқан нөмірді сақтап, ақпаратты құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.

ҚМА бұл ақпаратты барлық қызметкерлер, достар мен туыстар арасында таратуға шақырды.

Бұған дейін, 16 қазанда Бас прокуратура да қазақстандықтарға бағытталған жаңа кибершабуылдар мен онлайн-алаяқтық қауіптері туралы ескерту жасаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
