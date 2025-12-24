Мемлекет басшысы Әзербайжан Президентімен телефон арқылы сөйлесті
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылғы 24 желтоқсанда, Қазақстан Президенті мен Әзербайжан Президенті арасында телефон арқылы әңгіме өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам Әлиевті туған күнімен құттықтап, бауырлас әзербайжан халқының игілігі жолындағы жауапты мемлекеттік қызметіне табыс пен толағай жетістіктер тіледі.
Қазақстан Президенті Әзербайжанның егемендігі мен мемлекеттілігін нығайтуда, сондай-ақ тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз етіп, елінің халықаралық аренадағы беделін арттыруда Ильхам Әлиевтің айрықша рөл атқаратынына тоқталды.
Мемлекеттер басшылары қазақ-әзербайжан қатынастары қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Стратегиялық серіктестік пен одақтастық байланыстарды одан әрі нығайту, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты күшейту перспективасын талқылады.
Әңгімелесу барысында жоғары деңгейде, соның ішінде Ильхам Әлиевтің биыл 20-21 қазан күндері Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды сапалы жүзеге асыруға ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар президенттер өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.
