#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қиын кезеңдерді өткеріп жатыр

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қиын кезеңдерді өткеріп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 10:56 Сурет: pixabay
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) қазіргі кезде қиын кезеңдерді бастан өткеруде және қаржыландырудың азаюына байланысты қызметкерлер санын қысқартуға мәжбүр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ДДҰ бас директоры Тедрос Аданом Гебрейесус АҚШ-тың Вашингтон қаласында өтіп жатқан Америка елдері үшін ДДҰ-ның 77-сессиясында мәлімдеді. Оның мәлімдемесінің толық мәтінін ДДҰ баспасөз қызметі жариялады.

"Бұл баршамыз үшін ауыр және қиын кезең – біз көптеген дарынды әрі өз ісіне адал әріптестерімізбен қоштасуға мәжбүрміз. Олар өз мансабын адамдарға қызмет етуге арнады, әсіресе COVID-19 пандемиясы кезінде ауыр қысым жағдайында жұмыс істеп, нақты нәтижелерге қол жеткізді", – деді Гебрейесус.

Ол 2025 жылдың мамыр айында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясы бекіткен келесі екі жылдық бюджет ДДҰ-ны "қиын, бірақ қажетті шешімдер" қабылдауға итермелегенін еске салды.

"Біз ең жоғары басшылықтан бастадық – аға басшылар мен директорлар санын екі есе қысқарттық. Қазіргі таңда біз штаб-пәтер құрылымын бар ресурстарға сай қайта құру процесін аяқтауға жақынбыз", – деді бас директор.

Басқа шаралар қатарында ол "іссапарлардың едәуір қысқартылғанын" атап өтті және 2022 жылы Ассамблея қабылдаған мүше елдердің жарналарын біртіндеп арттыру туралы шешімді оң бағалады.

"Бұл шаралар – міндетті жарналарды көбейту мен шығындарды қысқарту – қаржыландырудың азаю салдарын жұмсартуға көмектеседі және шамамен 900 жұмыс орнын сақтап қалуға мүмкіндік береді", – деді Гебрейесус.

ДДҰ-ға мүше елдер 2025 жылдың мамыр айында 2026–2027 жылдарға арналған қысқартылған бюджетті бекітті. Ол 4,2 млрд долларды құрады. Бұл шешімге АҚШ-тың, ең ірі донор елдердің бірі ретінде, ұйымнан шығу туралы шешімі себеп болды. Бастапқы бюджет жобасы 5,3 млрд доллар болғанымен, ол 21%-ға төмендетілді. АҚШ ресми түрде 2026 жылы ұйым құрамынан шығады.

Бұған дейін Ұлыбританияда цифрлық жеке куәлік енгізілгенін жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
