Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қиын кезеңдерді өткеріп жатыр
Бұл туралы ДДҰ бас директоры Тедрос Аданом Гебрейесус АҚШ-тың Вашингтон қаласында өтіп жатқан Америка елдері үшін ДДҰ-ның 77-сессиясында мәлімдеді. Оның мәлімдемесінің толық мәтінін ДДҰ баспасөз қызметі жариялады.
"Бұл баршамыз үшін ауыр және қиын кезең – біз көптеген дарынды әрі өз ісіне адал әріптестерімізбен қоштасуға мәжбүрміз. Олар өз мансабын адамдарға қызмет етуге арнады, әсіресе COVID-19 пандемиясы кезінде ауыр қысым жағдайында жұмыс істеп, нақты нәтижелерге қол жеткізді", – деді Гебрейесус.
Ол 2025 жылдың мамыр айында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясы бекіткен келесі екі жылдық бюджет ДДҰ-ны "қиын, бірақ қажетті шешімдер" қабылдауға итермелегенін еске салды.
"Біз ең жоғары басшылықтан бастадық – аға басшылар мен директорлар санын екі есе қысқарттық. Қазіргі таңда біз штаб-пәтер құрылымын бар ресурстарға сай қайта құру процесін аяқтауға жақынбыз", – деді бас директор.
Басқа шаралар қатарында ол "іссапарлардың едәуір қысқартылғанын" атап өтті және 2022 жылы Ассамблея қабылдаған мүше елдердің жарналарын біртіндеп арттыру туралы шешімді оң бағалады.
"Бұл шаралар – міндетті жарналарды көбейту мен шығындарды қысқарту – қаржыландырудың азаю салдарын жұмсартуға көмектеседі және шамамен 900 жұмыс орнын сақтап қалуға мүмкіндік береді", – деді Гебрейесус.
ДДҰ-ға мүше елдер 2025 жылдың мамыр айында 2026–2027 жылдарға арналған қысқартылған бюджетті бекітті. Ол 4,2 млрд долларды құрады. Бұл шешімге АҚШ-тың, ең ірі донор елдердің бірі ретінде, ұйымнан шығу туралы шешімі себеп болды. Бастапқы бюджет жобасы 5,3 млрд доллар болғанымен, ол 21%-ға төмендетілді. АҚШ ресми түрде 2026 жылы ұйым құрамынан шығады.
