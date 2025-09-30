#Қазақстан
Әлем

Ұлыбританияда цифрлық жеке куәлік енгізіледі

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 12:19 Фото: pixabay
Ұлыбритания үкіметі міндетті цифрлық жеке куәлік енгізуді көздейді. Жаңа бастама заңсыз иммиграциямен күресуге және шекарадағы бақылауды күшейтуге бағытталған.

Бүгінде баспана мәртебесін сұраушылар елдегі негізгі саяси тақырыпқа айналып отыр. Британ жұртшылығы экономикадағы тұрақсыздыққа көз жұмып, келімсектер мәселесін қызу талқылауда.

Биылдың өзінде 28 мыңнан астам мигрант Ла-Манш арқылы қайықпен заңсыз келіп, салық төлеушілердің есебінен күнелтіп отыр, деп жазады qazaqstan.tv.

Мобильді қосымшада сақталатын куәліктің кемшін тұстары да жоқ емес. Ол азаматтардың жеке бас деректерінің құпиялылығына нұқсан келтіруі мүмкін. Премьердің пайымдауынша, жаңа жоба қазіргі парламенттің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жүзеге асырылмақ.

Цифрлық жеке куәлік болмаса, сіз Ұлыбританияда жұмыс істей алмайсыз. Өйткені әдептен озбайтын, әділетті сүйетін адамдар осы мәселені шешуімізді сұрап отыр. Бізге шынымен де елде кімнің жүргенін білу маңызды. Кир Стармер, Ұлыбритания премьер-министрі
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
