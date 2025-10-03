#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Америкалық мұғалім жыландарды марғаулармен тамақтандырып келген

03.10.2025 13:13
АҚШ-тың Техас штатында ата-аналар Зоология мұғаліміне шағым түсірді, талапкерлердің пікірінше, мұғалім жануарларға қатыгездікпен қарайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

CBS News жазуынша, Уайз округіндегі орта мектеп мұғалімі сыныпқа бірнеше жылан алып келген. Сол күні оқушыларға сабақ алдында жыланды тірі марғаумен тамақтандырғанын айтқан. Кейінірек, ол бұл әрекетке марғау ауырып тұрғандықтан барғанын мәлімдеді.

Мұғалімде осындай үш марғау қалған. Оқушылардың бірі ата-анасының рұқсатымен олардың бірін үйіне алып кеткен. Дегенмен, марғаулардың ешқайсысы тірі қалмапты. 

Белгілі болғандай, мектепке түскен шағымнан кейін мұғалім оқушылардан кешірім сұрап, жыландарды сыныптан алып кеткен.

Бұған дейін Новосібір зоопаркіндегі өрт кезінде жануарлардың тірідей жанып кеткенін жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
