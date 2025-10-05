#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Мысырда Израиль мен ХАМАС делегацияларының келіссөздері өтетін болды

Газа секторы, Мысыр, Израиль, ХАМАС, келіссөз, 6 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 17:54 Сурет: pexels
Мысырда 6 қазанда Израиль мен ХАМАС делегацияларының келіссөздері өтеді. Кездесуде кепілге алынған израильдік адамдар мен палестиналық тұтқындарды босату мәселесін егжей-тегжейлі талқыланбақ, деп хабарлайды Zakon.kz.

DW басылымының мәліметінше, Мысыр Израиль мен Палестинаның ХАМАС террористік ұйымының өкілдерін 6 қазанда АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбітшілік жоспары аясында Газа секторындағы израильдік кепілге алынған адамдарды палестиналық тұтқындарға айырбастау бойынша келіссөздер жүргізуге шақырды.

Тікелей емес, жанама жүргізілетін келіссөздер Трамптың Газа секторындағы соғыс қимылдарын аяқтау жоспарын ұсынғаннан кейін туындаған "аймақтық және халықаралық серпінді дамуға бағытталған күш-жігердің бір бөлігі " болып табылады", - деді 4 қазанда кешке Каирдегі Сыртқы істер министрлігі.

Кездесудің нақты қай жерде өтетіні нақтыланбады. Келіссөздер Шарм-эш-Шейхте немесе Каирда өтуі мүмкін.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп екі жылға жуық жалғасқан соғысты тоқтату жөніндегі ультиматумын ішінара қабылдаған ХАМАС әрекетін құптай отырып, Израильден Газа секторын бомбалауды дереу тоқтатуды талап еткен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамптың атысты тоқтату жоспарына қарамастан, Газадағы тұрғындар соққылардың жалғасып жатқанын хабарлады
17:45, 04 қазан 2025
Трамптың атысты тоқтату жоспарына қарамастан, Газадағы тұрғындар соққылардың жалғасып жатқанын хабарлады
Ақ үй Қазақстанның Трамптың Газадағы қақтығысты тоқтату жайлы жоспарына қолдау білдіргенін жоғары бағалады
16:47, 03 қазан 2025
Ақ үй Қазақстанның Трамптың Газадағы қақтығысты тоқтату жайлы жоспарына қолдау білдіргенін жоғары бағалады
Дохада бірнеше дүркін жарылыс болды: Израиль арнайы операция өткізгенін мәлімдеді
18:50, 09 қыркүйек 2025
Дохада бірнеше дүркін жарылыс болды: Израиль арнайы операция өткізгенін мәлімдеді
