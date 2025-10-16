#Қазақстан
Әлем

ХАМАС Израильге қаза тапқан екі тұтқынның мәйітін қайтарды

Хамас пен Израиль тулары , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 16:24 Сурет: freepik
ХАМАС билігі Израиль тарапына қаза тапқан екі тұтқынның мәйітін қайтарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ynet басылымы палестиналық қозғалыстың әскери баспасөз қызметіне сілтеме жасап жазды.


"ХАМАС Халықаралық Қызыл Крест комитетінің өкілдеріне қаза тапқан тұтқындардың сүйегі салынған екі табытты тапсырды", – делінген ақпаратта.

ХАМАС өкілдері қалған қаза тапқан адамдардың денелерін табу және эвакуациялау үшін айтарлықтай операциялық күш пен арнайы жабдық қажет екенін мәлімдеді.

Бұған дейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху ХАМАС-пен бітімге қол жеткізгеннен кейін АҚШ президенті Дональд Трампқа алтыннан жасалған көгершін мүсінін сыйға тартқан болатын. Тірі қалған соңғы 20 тұтқын 13 қазанда босатылды. Алайда кейбір қаза тапқандардың денелері әлі де Газа секторында қалып отыр.

Бұған дейін Грета Тунбергтің Израильде тұтқында болған кезінде көрген қорлығын жайып салғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
