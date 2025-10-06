#Қазақстан
Әлем

Түрмеде қандала жоқ: Израиль билігі Грета Тунбергті өтірік айтты деп айыптады

Грета Тунберг, эко-белсенді, Израиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 10:22 Сурет: Facebook/gretathunbergsweden
2025 жылғы 5 қазанда Израильдің Сыртқы істер министрлігі Грета Тунбергті қатыгездік жасады және "депортация процедурасын жеделдетуден" бас тартты деп айыптады. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Ведомство Грета мен басқа да ұсталғандар дереу босатып жіберуден бас тартып, оларды қамауда ұстау мерзімін ұзартуды талап еткенін мәлімдеді. Израиль өкілдерінің айтуынша, белсенді билікке қатыгездік фактілері туралы шағымданған емес, өйткені олар "өтірік әрі ондай әркеттер болмаған".

Флотилия белсендісі Газаға үшінші мәрте жүзіп жете алмады. осылайша, ол 5 қазан күні Израиль түрмесіне жабылған болатын. Бұған дейін The Guardian басылымы Тунберг пен Швеция билігі арасындағы хат-хабарларға сілтеме жасай отырып, қызды қандала қаптаған бөлмеге қамағанын, су мен тамақ бермегенін жазды. Сондай-ақ, бостандыққа шыққан өзге де Флотилия мүшелері ЦАХАЛ сарбаздары Гретаны Израиль туын сүйуге мәжбүр еткенін айтты.

Алдын ала мәліметтер бойынша, 6 қазанда Тунбергті қоса алғанда, 70-тен астам белсенді Израильден жер аударылады. Олардың барлығы дерлік Грецияға жеткізіледі.

Бұған дейін эко-белсенді Грета Тунберг Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармерді Газа секторындағы геноцидті тоқтатуға шақырған болатын.

