Түрмеде қандала жоқ: Израиль билігі Грета Тунбергті өтірік айтты деп айыптады
Ведомство Грета мен басқа да ұсталғандар дереу босатып жіберуден бас тартып, оларды қамауда ұстау мерзімін ұзартуды талап еткенін мәлімдеді. Израиль өкілдерінің айтуынша, белсенді билікке қатыгездік фактілері туралы шағымданған емес, өйткені олар "өтірік әрі ондай әркеттер болмаған".
The claims regarding the mistreatment of Greta Thunberg and other detainees from the Hamas–Sumud flotilla are brazen lies.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025
All the detainees’ legal rights are fully upheld.
Interestingly enough, Greta herself and other detainees refused to expedite their deportation and insisted…
Флотилия белсендісі Газаға үшінші мәрте жүзіп жете алмады. осылайша, ол 5 қазан күні Израиль түрмесіне жабылған болатын. Бұған дейін The Guardian басылымы Тунберг пен Швеция билігі арасындағы хат-хабарларға сілтеме жасай отырып, қызды қандала қаптаған бөлмеге қамағанын, су мен тамақ бермегенін жазды. Сондай-ақ, бостандыққа шыққан өзге де Флотилия мүшелері ЦАХАЛ сарбаздары Гретаны Израиль туын сүйуге мәжбүр еткенін айтты.
LIAR!!! GRETHA THUNBERG HAS BEEN TORTURED IN AN ISRAELI PRISON, THEY DRAGGED HER BY HER HAIR, BEAT HER AND FORCED HER TO KISS ISRAELI FLAG! DISGUSTING! RELEASE GRETA AND THE OTHER ACTIVISTS WHO WERE ABDUCTED AGAINST THEIR WILL! THE WORLD KNOWS THAT YOU ARE EVIL #SaveGretaThunberg pic.twitter.com/sMX8rJT0TC— nurin (@NForNap) October 4, 2025
Алдын ала мәліметтер бойынша, 6 қазанда Тунбергті қоса алғанда, 70-тен астам белсенді Израильден жер аударылады. Олардың барлығы дерлік Грецияға жеткізіледі.
Бұған дейін эко-белсенді Грета Тунберг Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармерді Газа секторындағы геноцидті тоқтатуға шақырған болатын.