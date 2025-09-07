#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Әлем

"Адамзат геноцидті тікелей эфирден көруден бас тартуда". Грета Тунберг Стармерге үндеу жолдады

Грета Тунберг, Кир Стармер, үндеу, Ұлыбритания, Газа секторы, геноцид, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2025 12:57 Сурет: wikimedia
Эко-белсенді Грета Тунберг Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармерді Газа секторындағы геноцидті тоқтатуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Кир Стармер өзінің "геноцидтің алдын алу үшін әрекет ету бойынша заңды міндетін" орындауы керек", - деді 2025 жылдың 7 қыркүйегінде Газаға жіберліген гуманитарлық көмек бортымен аттанған Грета Тунберг Guardian басылымына берген сұқбатында.

Швед белсендісі "халықаралық құқық бойынша әрекет етуге міндетті адамдардың айтарлықтай жетіспеушілігі сезілетінін мәлімдеп, үкіметтер апартеид режимін сақтаудың орнына геноцидтің алдын алу керек екенін баса атап өтті.

Сәрсенбіде депутаттар Израиль мемлекетінің басшысымен кездеспеуге шақырған Стармерге жолдаған жолдауында Тунберг: 

"Біз оқиғаның екінші жағында тұрған, әскери қылмыстарды қолдайтын немесе жасайтын адамдарды сипаттау үшін қолданатын сөздерді біз Стармер сияқты адамдарға қатысты қолданамыз".

Оның айтуынша, бүкіл әлемдегі адамдар "оянып", Палестина халқымен не болып жатқанын көріп-біліп отыр, адамзат геноцидті тікелей эфирден көруден бас тартуда.

"Біз бүкіл әлем бойынша бейбіт тұрғындардың күш біріктіріп, белсенділік танытуының куәсі болып отырмыз, бірақ заңды түрде мұны істеуге міндетті адамдардың тапшылығы сезіледі. Бұл үкіметтер, биліктегі адамдар геноцидтің алдын алу және апартеид режимін қолдамау үшін әрекет етуге міндетті", - деді ол.

Тамыздың алғашқы екі аптасында бес жасқа дейінгі 7 мыңнан астам бала Газа секторындағы ЮНИСЕФ клиникаларында жіті тамақтанбаудан ем алуда. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
АҚШ-та тікұшақ апатқа ұшырап, борттағылардың барлығы мерт болды
Әлем
11:11, Бүгін
АҚШ-та тікұшақ апатқа ұшырап, борттағылардың барлығы мерт болды
БҰҰ Бас ассамблеясы ШЫҰ-мен ынтымақтастық жөніндегі қарарды қабылдады
Әлем
17:33, 06 қыркүйек 2025
БҰҰ Бас ассамблеясы ШЫҰ-мен ынтымақтастық жөніндегі қарарды қабылдады
Польша СІМ-і өз елінің азаматтарынан Беларусьтан тезірек кетуді сұрады
Әлем
15:44, 06 қыркүйек 2025
Польша СІМ-і өз елінің азаматтарынан Беларусьтан тезірек кетуді сұрады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: