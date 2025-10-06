#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Әлем

Ташкенттегі жатақхана студенттері жер сілкінісінен кейін дүрбелеңге түсті

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 11:43 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
6 қазанға қараған түні жойқын жер сілкінісінен кейін Өзбекстан астанасының жатақханаларының бірінде дүрбелең басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Pressauz басылымының жазуынша, түнде Ташкентте жер дүмпуі сезілді. Жатақханалардың бірінде студенттер дүрбелеңге беріліп, залға жүгіріп шығып, дүмпудің қайта қайталануынан қорқып, абдырап қалған.

Куәгерлердің айтуынша, "люстралар дірілдеп, қабырғалар жарылып кететіндей шайқалды".

Айта кетейік, елімізде де 6 қазанға қараған түн Жамбыл, Түркістан облыстары және Шымкент қаласында зілзала болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Элизабет Тұрсынбаева мен Этери Тутберидзе бірнеше жылдан кейін қайта кездесті
13:26, Бүгін
Элизабет Тұрсынбаева мен Этери Тутберидзе бірнеше жылдан кейін қайта кездесті
Оңтүстіктегі жер сілкінісінен кейін ТЖМ жедел штаб құрды
08:35, Бүгін
Оңтүстіктегі жер сілкінісінен кейін ТЖМ жедел штаб құрды
Алматы метросы жер сілкінісінен кейін жабылды
13:23, 04 наурыз 2024
Алматы метросы жер сілкінісінен кейін жабылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: