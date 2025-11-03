#Халық заңгері
Әлем

Жарым түнде болған жер сілкінісінен үрейленген өзбекстандықтар далаға түнеп шықты

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 09:53 Фото: pixabay
2025 жылғы 3 қарашаға қараған түні Өзбекстан аумағында жойқын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oblako.uz Telegram-арнасының мәліметінше, дүмпу салдарынан кейбір үйлердің қабырғаларына сызаттар түскен.

"Көптеген тұрғындар әлі күнге дейін далада жүр, себебі қайталама дүмпулердің болуынан қорқады", – делінген ақпаратта.

"Дайджест UZ" Telegram-арнасы жазғандай, Термезде магнитудасы 5-тен жоғары жер асты дүмпулерінен кейін адамдар жаппай көшеге шыққан. Қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ, дегенмен тұрғындардың көбі әлі де аулада немесе ашық алаңдарда таң шапағын күтуде.

Өзбекстан ТЖМ-нің Республикалық сейсмологиялық болжау орталығының мәліметі бойынша, Сурхандария облысының тұрғындары 5 балдық зілзаланы сезген. Ал ел астанасында жер сілкінісінің әсері 2–3 балл шамасында болған.

Сурет: google

Қазақстанда да ТЖМ құрамындағы "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылдың 3 қарашасында сағат 01:29-да жер сілкінісін тіркеген. Эпицентр Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 1079 шақырым жерде, Ауғанстан аумағында орналасқан.

Алдын ала есеп бойынша дүмпулердің күші:

  • Шымкент қаласында – 2 балл;
  • Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент кентінде – 2 балл;
  • Түркістан облысы, Жетісай қаласында – 2 балл;
  • Түркістан облысы, Шардара қаласында – 2 балл.
"Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ", – делінген Қазақстан ТЖМ ақпаратында.

Бұған дейін Ауғанстанда зілзаладан зардап шеккендер үйінді астынан шығарылуда екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
