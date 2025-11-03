#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Әлем

Ауғанстанда зілзаладан зардап шеккендер үйінді астынан шығарылуда

Ауғанстанда зілзаладан зардап шеккендер үйінді астынан шығарылуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 09:13 Сурет: Х/OpenNewNews
2025 жылғы 3 қарашаға қараған түні Ауғанстанның солтүстігінде магнитудасы 6,3 балдық жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлер мен әлеуметтік желілердегі ақпараттарға сүйенсек, мыңға жуық азамат құрбан болуы мүмкін. Зілзаланың эпицентрі Ташқорған қаласынан 9 шақырым жерде орналасқан.

Жер асты дүмпулері Тәжікстан, Өзбекстан, Түрікменстан және Пәкістан аумақтарында да сезілген. АҚШ геологиялық қызметі Ауғанстанда қауіптіліктің қызғылт сары деңгейін жариялады.

Алдын ала мәлімет бойынша, ең көп зардап шеккен өңір – Мазари-Шариф маңы. Ондаған ғимарат қирап, кейбірі түгелдей жермен-жексен болған. Сондай-ақ жүздеген үйдің қабырғалары жарылып, қасбеттері құлаған.

Тұрғындар жаппай үйлерінен сыртқа қашып шыққан, ал құтқарушылар зардап шеккендерді үйінді астынан шығарып жатыр.

Негізгі дүмпуден кейін тағы кем дегенде бес зілзала тіркелді, олардың ең күштісінің магнитудасы 5,2 баллға жеткен.

Бұған дейін Мексикада дүкенде шыққан өрт кезінде 23 адам опат болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Зардап шеккендер бар: Түркияда жер сілкінісі болды
11:04, 03 маусым 2025
Зардап шеккендер бар: Түркияда жер сілкінісі болды
Қазақстанда жер сілкінісі болды
13:14, 29 мамыр 2025
Қазақстанда жер сілкінісі болды
Қырғызстанда түнде жер сілкінісі болды
09:45, 20 қараша 2024
Қырғызстанда түнде жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: