Ауғанстанда зілзаладан зардап шеккендер үйінді астынан шығарылуда
Куәгерлер мен әлеуметтік желілердегі ақпараттарға сүйенсек, мыңға жуық азамат құрбан болуы мүмкін. Зілзаланың эпицентрі Ташқорған қаласынан 9 шақырым жерде орналасқан.
Unfortunately a 6.3 magnitude earthquake has struck northern part of Afghanistan in the middle of the night when all the residents were sleeping. The captured videos and pictures are shocking while there is no news yet about casualties. I really hope the residents of these… pic.twitter.com/x6JhNP1lmu— Nargis Nehan (@NehanNargis) November 3, 2025
Жер асты дүмпулері Тәжікстан, Өзбекстан, Түрікменстан және Пәкістан аумақтарында да сезілген. АҚШ геологиялық қызметі Ауғанстанда қауіптіліктің қызғылт сары деңгейін жариялады.
🚨 BREAKING: A 6.3 magnitude earthquake has struck northern Afghanistan.— Aseel (@ASEELApp) November 3, 2025
Reports from Aseel Atalaan confirm that Samangan, Mazar, Nawshaad, Tashqurghan, and Khulm have all been shaken.
The Kabul–Mazar road is blocked, and shops in Tashqurghan are destroyed.
Aseel’s emergency… pic.twitter.com/P2K8OOuhbu
Алдын ала мәлімет бойынша, ең көп зардап шеккен өңір – Мазари-Шариф маңы. Ондаған ғимарат қирап, кейбірі түгелдей жермен-жексен болған. Сондай-ақ жүздеген үйдің қабырғалары жарылып, қасбеттері құлаған.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې زیانونه اړولي دي. #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/dhHhigSLQh— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 3, 2025
Тұрғындар жаппай үйлерінен сыртқа қашып шыққан, ал құтқарушылар зардап шеккендерді үйінді астынан шығарып жатыр.
A powerful earthquake struck northern Afghanistan in the middle of the night, causing houses to collapse while residents were deeply asleep, resulting in numerous fatalities. pic.twitter.com/t4x6dNmwdQ— Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) November 2, 2025
Негізгі дүмпуден кейін тағы кем дегенде бес зілзала тіркелді, олардың ең күштісінің магнитудасы 5,2 баллға жеткен.
Бұған дейін Мексикада дүкенде шыққан өрт кезінде 23 адам опат болғанын жазғанбыз.