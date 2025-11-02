#Халық заңгері
Әлем

Мексикада дүкенде шыққан өрт кезінде 23 адам опат болды

Мексикада дүкенде шыққан өрт кезінде 23 адам опат болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 12:56 Сурет: X/AlanAdameMX
Мексиканың солтүстік-батысындағы дүкенде шыққан өрт пен жарылыс салдарынан кем дегенде 23 адам, оның ішінде балалар, қаза тауып, 12 адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонора штатының губернаторы Альфонсо Дурасоның айтуынша, өрт қала орталығында шыққан.

Жараланғандар алты ауруханаға жеткізілген. Штаттың бас прокуроры Густаво Салас Чавес мәліметінше, көпшілігі токсинді газдарды жұту салдарынан көз жұмған, деп хабарлайды ABC.

Чавес тергеу барлық болжамды қарастырып жатқанын айтты, бірақ әлі қасақана өрт қою белгілері анықталған жоқ.

Әлеуметтік желілерде жарияланған кадрларда жалын ғимаратты түгел шарпығынан көруге болады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мексикада автобус апатқа ұшырап, 29 адам қаза тапты
14:00, 06 шілде 2023
Мексикада автобус апатқа ұшырап, 29 адам қаза тапты
Ауғанстанда 21 адамның өмірін қиған жаппай жол апаты болды
14:51, 17 наурыз 2024
Ауғанстанда 21 адамның өмірін қиған жаппай жол апаты болды
Меккеге бара жатқан автобус жол апатына ұшырап, 20 адам қаза тапты
13:02, 28 наурыз 2023
Меккеге бара жатқан автобус жол апатына ұшырап, 20 адам қаза тапты
