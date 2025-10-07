Жапонияда жойқын жер сілкінісі болды
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Жапонияда магнитудасы 4,9 болатын зілзала болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) сайтында жарияланған мәліметтерге сәйкес, жер асты дүмпулері Хонсю аралының шығыс жағалауында жергілікті уақыт бойынша 23:58-де (Астана уақыты бойынша 19:58-де) тіркелді.
Ал, жер сілкінісінің эпицентрі миллионнан астам халқы бар Сендай қаласынан шығысқа қарай 293 км жерде орналасқан. Ошақ 10 км тереңдікте жатты.
Бұған дейін елімізде де 6 қазанға қараған түні Жамбыл, Түркістан облыстары және Шымкент қаласында зілзала болды.
