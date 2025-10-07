#Қазақстан
Әлем

Жапонияда жойқын жер сілкінісі болды

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 10:25 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Жапонияда магнитудасы 4,9 болатын зілзала болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) сайтында жарияланған мәліметтерге сәйкес, жер асты дүмпулері Хонсю аралының шығыс жағалауында жергілікті уақыт бойынша 23:58-де (Астана уақыты бойынша 19:58-де) тіркелді.

Ал, жер сілкінісінің эпицентрі миллионнан астам халқы бар Сендай қаласынан шығысқа қарай 293 км жерде орналасқан. Ошақ 10 км тереңдікте жатты.

Бұған дейін елімізде де 6 қазанға қараған түні Жамбыл, Түркістан облыстары және Шымкент қаласында зілзала болды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
