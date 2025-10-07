#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Әлем

ДДСҰ жүздеген адам көз жұмған жаңа ауру түрінің жылдам тарап жатқанын айтып дабыл қағуда

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 14:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылдың басынан бері әлемде чихунгунья безгегіне 445 мыңнан астам адам шалдыққан. Олардың ішінде 155 адам қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) мәлімдеді. Ұйым аурудың әлем бойынша таралу қаупі жоғары екенін атап өтті.

"2025 жылы бірқатар елде чихунгунья безгегінің өршуі тіркелді, соның ішінде соңғы жылдары ауру көп таралмаған аймақтарда да. 1 қаңтар мен 30 қыркүйек аралығында әлемнің 40 елінде жалпы саны 445 271 болжамды және расталған жағдай, сондай-ақ 155 өлім тіркелді", – делінген ДСҰ ақпараттық бюллетенінде.

2025 жылдың басынан бері Америкада безгектің 100 329 расталған, 228 591 болжамды жағдай анықталып, 115 адам қайтыс болған. Ал, Еуропада 56 456 расталған жағдай анықталды, 40 адам қайтыс болды. Оңтүстік-Шығыс Азия аймағында 3 420 расталған және 21 299 болжамды жағдай тіркелген.

Чихунгуньяның белгілері:

  • қызба (лихорадка),
  • буындардағы қатты ауырсыну,
  • бұлшықет ауырсынуы,
  • жүрек айну,
  • шаршау,
  • бөртпе,
  • буындардың ісінуі.

Ауруды Aedes aegypti және Aedes albopictus түріндегі маса түрлері таратады. Бұл масалар сондай-ақ денге безгегі сияқты басқа да вирустарды жұқтыруы мүмкін.

Бұған дейін ғалымдардың парацетамолға қатысты Трамптың мәлімдемесін негізсіз деп санайтындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әлназарова Астанада мезгілсіз көз жұмған жас дәрігердің өліміне қатысты мәліметтерді ашты
16:57, Бүгін
Әлназарова Астанада мезгілсіз көз жұмған жас дәрігердің өліміне қатысты мәліметтерді ашты
ДДСҰ әлемде COVID-19-ды жұқтырушылар саны күрт артқанын мәлімдеді
20:52, 04 тамыз 2023
ДДСҰ әлемде COVID-19-ды жұқтырушылар саны күрт артқанын мәлімдеді
Полицейлер қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде ұрланған қару-жарақтарды тәркіледі
09:02, 27 қаңтар 2025
Полицейлер қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде ұрланған қару-жарақтарды тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: