"Англияға құлпынай теруге барамын" деп алаяқтар тұзағына түскендер дабыл қағуда
300-ден астам қазақстандық құлпынай өсіретін ағылшын фермаларынан жұмыс ұсынған алаяқтардың тұзағына ілінді. Жеке фирма 750 мың теңгеге жұмысқа орналасуға және виза рәсімдеуге кепілдік беріп, алайда ақшаны алғаннан кейін ізім-қайым жоғалып, телефон қоңырауына жауап беруді де қойған, деп хабарлайды зардап шегушілердің сөзін келтірген КТК телеарнасы.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлнұр Кәрім шетелдегі жұмыс туралы әлеуметтік желідегі жарнамадан білгенін айтады. Оған 1-2 миллион теңгеге дейін жалақы ұсынып, тегін ұшақ билеті мен тұратын орын да уәде етілген.
"Біз шартқа қол қойдық, ол арада "егер тоғыз айда жұмысқа орналастыра алмасақ, онда ақшаны кері қайтарамыз" деп көрсетілген. Арада бір жыл өтті. Жұмыс та, қайтарылған ақша да жоқ. Компания жоқ болып кетті, атауын өзгерткен", - дейді ол.
Фирма алдымен Jumyste брендімен көзге түссе, кейінірек Tabys Tup болып өзгертіліпті, содан кейін атауы тағы өзгерген.
Журналистердің айтуынша, тура осындай жағдайлар Алматы, Шымкент, Қарағанды, Орал, Тараз және Ақтөбе қалаларында да тіркелген. Сырттай кеңсе ресми реңке ие көрінеді, қызметкерлері де өздерін сенімді ұстап, құжаттарды таныстырғанда "барлық ережелерге сай" секілді сипатталады.
Ақтөбе қаласының тұрғыны Диас Жамбыл 1 миллион теңге төлеп қана қоймай, өзімен бірге тағы сегіз адамды алып келгенін айтады.
"Біз сеніп қалдық, өйткені кейбір алдымыздағы адамдарға ақша қайтарып жатқанын өз көзімізбен көрдік. Бірақ тоғыз айдан кейін танадай тыныштық орнады. Кеңсе есігінің аузында құлып тұр, телефон қоңырауына ешкім жауап бермейді", - дейді ол.
Алматы қалалық ПД ресми өкілі Салтанат Әзірбек хабарлағандай, аталған факті бойынша құқық қорғау органдарына ондаған азаматтардан ұжымдық өтініш келіп түскен.
"Барлық материалдар бір өндіріске біріктірілген. Компания атауын өзгерткенімен, фигуранттар бір. Олардың жеке басы анықталды, бірнеше рет жасалған алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды", — деп нақтылады ол.
Қазір полиция сотқа дейінгі тергеу шараларын жүргізуде, ал сот схеманы ұйымдастырушыларға қатысты бұлтартпау шарасын таңдау туралы мәселені шешуде. Тергеу жүріп жатқанына қарамастан, компанияның сайты жұмыс істеп тұр, ол жерде әлі де онлайн-кеңес алып, "шетелде жұмыс істеу" үшін өтініш қабылдануда. Сондықтан зардап шеккендер бұл реттегі алаяқтық жайынан ескертіп, күмәнді компанияларға ақша аудармауды және шетелде жұмысқа орналасу туралы келісім жасамас бұрын делдалдардың лицензиясы мен аккредитациядан өткен-өтпегенін тексеріп алуды ұсынады. Полицияның мәліметінше, зардап шеккендердің саны бұдан да көп болуы мүмкін.
Бұған дейін ҚР ІІМ қызметкерлері Ресейде арнайы операция жүргізіп, РФ-ның төрт азаматы ұсталғанын жазғанбыз.