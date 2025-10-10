#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Әлем

Америкада арнайы техника түрлі-түсті жаяу жүргіншілер өткелін бұзып тастады

Жаяу жүргіншілер өткелі, ЛГБТ қауымдастығы, Америка, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 13:06 Сурет: Х/TheTorontoSun
Жуырда Майами-Бич қаласында кемпірқосақ түстес жаяу жүргіншілер өткелі алынып тасталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Флорида штатының көлік департаменті қала билігіне бұл өткел мен басқа да көше өнері нысандарын алып тастауды талап етіп, егер бұл орындалмаса, мемлекеттік қаржыландыруды тоқтататынын ескерткен.

ABC News дерегіне сүйенсек, бұл өткел 2018 жылы орнатылған болатын және қаланың ЛГБТ қауымдастығына арналған еді.

Сыншылар бұл шешімді губернатор-республикашыл Рон Десантистің ЛГБТ қауымдастығына қарсы әрекеттерінің бірі деп атады. Қала билігі өткелді алып тастау туралы талапқа шағым түсірген, алайда ұтылып қалды.

Майами-Бич қалалық комиссары Алекс Фернандес қалалық қызметкерлер өткелден алынған брусчатканы толық жинап алғанын, оны болашақта қайта пайдалануға болатынын айтты.

Бұған дейін Америкалық әйел сотта жасанды интеллект көмегімен жеңіп шыққанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкентте жедел жәрдем көлігі бетон араластырғышқа соғылып, медицина қызметкерлері зардап шекті
13:14, Бүгін
Шымкентте жедел жәрдем көлігі бетон араластырғышқа соғылып, медицина қызметкерлері зардап шекті
Семейдегі жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінде лифт орнатыла бастады
12:43, 31 қазан 2024
Семейдегі жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінде лифт орнатыла бастады
Астанада жаяу жүргіншілер көпірі 5 сәуірден бастап жабылады
10:04, 04 сәуір 2024
Астанада жаяу жүргіншілер көпірі 5 сәуірден бастап жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: