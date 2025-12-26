Алматыда жаяу жүргіншілер өткелінде 17 жасар қызды көлік қағып кетті
Алматыда жаяу жүргіншілер өткелінде бойжеткенді қағып кетті. Жол-көлік оқиғасының егжей-тегжейі жайлы қаланың полиция департаменті айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол апаты орнынан түсірілген бейнероликті Instagram-дағы Almatinec_live парақшасы жариялады.
"Абай даңғылы – Өтеген батыр көшесінде адамды қағып кетті", – делінген жазбада.
Полицияның мәліметінше, жол-көлік оқиғасы Әуезов ауданында 2025 жылдың 24 желтоқсанында сағат 22:00 шамасында болған.
"Chevrolet маркалы автокөліктің жүргізушісі Алтынсарин көшесімен оңтүстік бағытта, Абай даңғылының оңтүстігінде келе жатып, жаяу жүргіншілер өткелінде өтіп бара жатқан 2008 жылғы қызды қағып кетті",- деді Алматы ПД баспасөз қызметі.
Апат салдарынан қыз жарақат алып, қаладағы ауруханалардың біріне жеткізілді.
"Апаттың мән-жайын Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтауда", – деп толықтырды Алматы ПД баспасөз қызметі.
