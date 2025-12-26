#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Қазақстанда 2025 жылы нәрестелерге қандай есімдер жиі берілді

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 13:03 Фото: unsplash
ҚР Ұлттық статистика бюросының мамандары 26 желтоқсанда қызықты статистика ұсынды. Мамандар жылды қортындылап, 2025 жылы Қазақстанда нәрестелерге қандай есім жиі берілгенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен, 2025 жылы ұлдар арасында Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Омар және Алдияр есімдері ең танымал болды.

2024 жылмен салыстырғанда ұлдарға қойылған танымал есімдер тізімі өзгеріссіз қалды. Аймақтық тұрғыдан алғанда, ұлдарға ең жиі қойылған есімдер Мұхаммед пен Алан.

2025 жылы дүниеге келген қыздарға көбіне Айлин, Асылым, Медина, Айша және Томирис есімдері берілген. Аймақтарды алып қарасақ, Айлин есімі ең танымал болып шықты, 20 аймақтың 16-да осы есім ең танымал болған.

Биылғы қыздар есімдері арасында да алғашқы бестік былтырғы тізіммен бірдей болып шықты.

Сонымен қатар, осы жылы орыс ұлтының өкілдері арасында ең танымал есімдер Ева мен Мирон болса, өзбек ұлтының өкілдері арасында Мухаммад пен Хадича есімдері тізім басында тұр.

Сурет: stat.gov.kz

Бұған дейін National Geographic видеосы желіде вирусқа айналғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда педагогтардың абыройы мен қадір-қасиетіне қол сұғу фактілері тіркелді
13:46, Бүгін
Қазақстанда педагогтардың абыройы мен қадір-қасиетіне қол сұғу фактілері тіркелді
Қазақстанда қандай көлік түрлері жиі жалға беріледі
14:23, 07 желтоқсан 2023
Қазақстанда қандай көлік түрлері жиі жалға беріледі
2022 жылы балаларға қойылған ең танымал есімдер тізімі
19:39, 06 қаңтар 2023
2022 жылы балаларға қойылған ең танымал есімдер тізімі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: